Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Em duelo direto pelo título, Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras lidera o campeonato com 61 pontos e pode ampliar sua vantagem na tabela. Após a goleada por 5 a 1 sobre o RB Bragantino, o técnico Abel Ferreira evitou tratar o confronto contra o Flamengo como decisivo na disputa pelo título.

"Eu estou aqui há cinco anos e durante cinco anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Não conheço nenhuma equipe que consegue manter durante toda a temporada, não é só aqui no Brasil. O que define o nosso caráter e aquilo que acreditamos são os momentos ruins, que te metem em dúvida, faz parte do futebol ganhar e perder e nessa roda ainda falta muito até o final, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos", afirmou o treinador.

"Quando as coisas estão boas, como estão, temos que manter o pé no chão e lembrar que nem éramos tão ruins quando estávamos mal como não somos os melhores do mundo agora. As mesmas 24 horas, o pé no chão, e estarmos preparados para o próximo jogo, que é muito importante, e acho que o Palmeiras não ganha lá (Maracanã contra o Flamengo) há 10 ou 11 anos, é mais um desafio para gente, vem no momento que tem que vir e vamos nos preparar para esse jogo", completou.

Por outro lado, o Flamengo aparece na vice-liderança do Brasileirão, com 58 pontos, e busca reduzir a diferença de três pontos e duas vitórias em relação ao Palmeiras. Assim como Abel Ferreira, o técnico Filipe Luís destacou que o título do Campeonato Brasileiro ainda está em aberto e não será decidido neste domingo.

"Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim", afirmou o treinador.

Para o confronto, o Filipe Luis deve manter a mesma base da equipe titular que venceu o Botafogo por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López.

Desfalques

Flamengo

Saúl Ñíguez, De la Cruz e Allan.Everton Cebolinha estão lesionados.

Palmeiras

Lucas Evangelista e Paulinho estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 19 de outubro de 2025

domingo, 19 de outubro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em 113 jogos disputados o Palmeiras soma 40 vitórias, contra 39 do Flamengo, além de 34 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Classificação

