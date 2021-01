Flamengo não tem convicção no trabalho e não sabe se Rogério Ceni fica na temporada 2021

Nos bastidores, clima é de incerteza sobre o que acontecerá nas próximas semanas

A derrota sofrida pelo , na última quarta-feira (06), no Maracanã, ainda ecoa no . Entre os dirigentes, algumas perguntas que nem mesmo Rogério Ceni soube explicar. A falta de convicção no novo treinador já tomou conta e a continuidade para a próxima temporada depende dos próximos resultados no Brasileirão.

Nos bastidores, o clima é de incerteza no que acontecerá nas próximas semanas que dirá para os campeonatos que já se reiniciam a partir de março. As críticas ao elenco ficam "engasgadas", falta cobrança e um papo mais firme com os jogadores. Segundo apuração da Goal, alguns dirigentes enxergam que quem deveria cobrar tem medo de se "indispor" com os atletas.

Ceni chegou como uma tentativa de resposta a parte importante do atual elenco, que já não estava disposto a executar as ideias de Domènec Torrent, no entanto, alguns nomes que estavam bem adaptados com o catalão, ainda não conseguiram se adaptar a metodologia de Rogério. Fruto da mistura de três trabalhos diferentes numa mesma temporada.

A resposta de Ceni tem sido diferente do que parte dos dirigentes esperavam, vale ressaltar que ele, diferente de Dome, chegou com o aval de todas as alas de dentro da atual diretoria. O treinador, que cobrava de forma ferrenha os atletas no e era responsável até pela logística do clube, não tem a mesma moral dentro do , o que não é de se espantar, uma vez que ficou três anos no Leão e se tornou o maior técnico da história do Pici.

A sensação de que ainda dá para buscar o título existe internamente, mas as fortes palavras de Arrascaeta após o Fla- refletem também o sentimento de que desta forma vai ficar difícil chegar nas últimas rodadas ainda com chances de levantar a taça.

Arrascaeta:



“Nao tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha hoje. Time nao merece ser campeão” — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 7, 2021

No próximo domingo (10), o Flamengo encara o Ceará, pelo Brasileirão, e uma das poucas certezas que se tem é de que uma vitória é crucial para o futuro do trabalho, a outra é de que o Rubro-Negro ainda não tem a menor ideia do que será feito na temporada 2021.