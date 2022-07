Flamengo movimenta o mercado e prepara janela de transferências de peso

Time carioca vai em busca de mais reforços e quer repetir 2019

A janela de transferências para o mercado brasileiro abriu nesta segunda-feira (18) e de imediato o Flamengo vai inscrever dois jogadores de peso: Everton Cebolinha e Arturo Vidal. O Rubro-Negro, no entanto, não vai parar por aí e mira um mercado forte, assim como aconteceu em 2019. A retomada da confiança da equipe com o trabalho do técnico Dorival Júnior e as classificações para as quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores deram um fôlego a mais para o time carioca no mercado.

Além dos dois atletas que já estão no Ninho do Urubu, o Flamengo trabalha em mais três frentes: Walace, Wendel e Oscar. O primeiro é quem está mais perto do clube neste momento. O estafe do volante ex-Grêmio está na Itália tentando convencer os dirigentes da Udinese a aceitarem a proposta dos rubro-negros.

Walace comentou em uma foto de Marinho e o atacante do #Flamengo perguntou ao volante: "chegou já?"



E a resposta foi: "falta pouco"



Volante vive expectativa dos tramites finais da negociação entre o Fla e a Udinese pic.twitter.com/7B2mP5jpRV — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 18, 2022

O time carioca estica a corda e aceita oferecer até 6,5 milhões de euros pelos direitos econômicos do volante, que não esconde a expectativa de vestir as cores do Flamengo. O estafe do atleta também entende que o melhor para a carreira do jogador de 27 anos é uma transferência para a equipe de Dorival Júnior.

O caso de Wendel é um pouco mais complexo, apesar da cláusula da FIFA que permite que jogadores que atuem em Rússia e Ucrânia suspendam seus contratos de maneira unilateral com seus respectivos clubes. O jogador não deseja sair brigado do Zenit, ou seja, não quer ativar a cláusula contra a vontade do clube russo.

Conforme trouxe a GOAL, Oscar é o terceiro nome que estava escondido a sete chaves por Marcos Braz. Por meio do vice-presidente de futebol do clube, o Rubro-Negro abriu conversas com o jogador que pode vir por um empréstimo até dezembro deste ano.

O maior entrave, no entanto, é a questão financeira. Oscar recebe um dos maiores salários do mundo e, apesar de se animar com a chance de defender o Flamengo, terá que abrir mão de muito dinheiro. No caso do meia, o Flamengo é bem mais cauteloso, por se tratar de uma operação complexa, o clube evita falar abertamente sobre o tema para não iludir o torcedor.

Desde que a negociação com o clube carioca veio à tona, outros dois clubes do futebol brasileiro fizeram consultas a Oscar, mas neste momento, só o Flamengo negocia.

A lateral-direita segue em pauta no clube, mas há cautela sobre o tema. O entendimento é de que há uma necessidade de buscar um atleta que seja titular e quase unanimidade, mas que é uma posição escassa no mercado. O Flamengo avalia, antes de fazer qualquer movimento.

Pelos reforços que vem trazendo, o Flamengo entrou na rota de vários empresários do mundo do futebol que volta e meia oferecem seus jogadores. Entre eles, Brian Rodriguez, atualmente no Los Angeles FC. Segundo apurou a GOAL, no entanto, não há negociação e nem conversas em curso.

De qualquer forma, o sentimento no Ninho do Urubu é que esta janela de transferências será forte e vai permitir a Dorival Júnior um grupo que possa brigar por todos os títulos ainda nesta temporada.