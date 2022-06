Flamengo faz proposta de 14 milhões de euros por Everton Cebolinha

Atacante está disposto a voltar ao Brasil de olho em chances para defender a seleção brasileira de Tite

O Flamengo formalizou uma proposta por Everton Cebolinha, do Benfica, no mercado da bola. Os cariocas estão dispostos a pagar 14 milhões de euros (R$ 74,46 milhões na cotação atual) pelo atacante de 26 anos. A informação sobre o valor foi inicialmente publicada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

O clube do Rio de Janeiro enviou o documento para formalização da oferta ainda nesta segunda-feira (13). A ideia é que o negócio seja sacramentado antes do início da janela de transferências do país, em 18 de julho.

O brasileiro está disposto a voltar ao Brasil. Ele acredita que, jogando no clube carioca, terá mais chances de conquistar uma vaga na seleção brasileira novamente. Ele foi um dos destaques da equipe nacional sob o comando de Tite após a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A oferta feita pelo Flamengo deixa as partes animadas com a possibilidade de desfecho positivo, mesmo que o Benfica queira embolsar 20 milhões de euros (R$ 106,47 milhões) nas tratativas pela venda do atacante.

Contratado pelo Benfica em agosto de 2020, Everton Cebolinha tem contrato com o clube até 30 de junho de 2025. O atacante chegou ao futebol português depois de passagem vitoriosa pelo Grêmio, time pelo qual venceu Copa do Brasil e Libertadores.

O Botafogo é outro clube que demonstrou interesse na contratação de Cebolinha. Os cariocas, contudo, não formalizaram uma proposta para contar com o atacante de 26 anos no mercado da bola.