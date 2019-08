Como foi a semifinal da Libertadores de 1984 com Flamengo x Grêmio?

Há 35 anos, o Tricolor Gaúcho venceu o Rubro-Negro Carioca em uma semifinal diferente dos moldes atuais. E agora, quem será o vencedor do confronto?

x : a semifinal da 2019 está definida. Gaúchos e cariocas voltam a se enfrentar nesta fase da competição após 35 anos.

Em 1984, o principal torneio do continente contava com 21 times na disputa. O Grêmio, campeão no ano anterior, já entraria nas semifinais. As outras equipes eram divididas em cinco grupos. O dono da melhor campanha de cada chave garantiria uma vaga entre os semifinalistas.

À época, a semifinal era disputada de forma distinta. Os seis melhores clubes eram divididos em dois grupos. Eles se enfrentavam duas vezes ao menos.

No Grupo B, estavam Grêmio, Flamengo e Universidad de Los Andes, da . A dupla brasileira venceu o time venezuelano nas duas oportunidades.

No primeiro jogo entre si, em 26 de junho de 1984, o aplicou 5 a 1 no Carioca, em Alegre. A volta foi vencida pelo Fla por 3 a 1, no Rio de Janeiro. Iguais em número de pontos, as equipes fizeram um jogo de desempate em . Com o 0 a 0 no placar, o Grêmio se classificou graças ao saldo de gols.

O time do Rio Grande do Sul estava pela segunda vez seguida na final da Libertadores. O jogo seria contra o Independiente. O time argentino venceu a ida, em Porto Alegre, por 1 a 0 com gol de Burruchaga. O jogo de volta, em Avellaneda, terminou empatado. Os resultados deram o título aos hermanos.