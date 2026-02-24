Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Recopa 2026

Lanús e Flamengo decidem o título da Recopa 2026 nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Madureira por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo muda o foco e concentra suas atenções na grande decisão da Recopa Sul-Americana. Derrotado por 1 a 0 na primeira partida, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo regulamentar. Em caso de vitória por apenas um gol, a disputa será definida nas cobranças de pênaltis. Atual campeão da Libertadores, o clube carioca busca o segundo troféu da competição continental e aposta na força do elenco para reverter a desvantagem.

"Ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas soubemos rapidamente que tínhamos que virar a chave, porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso, e eu acho que precisa disso para retomar essa nossa confiança, retomar nossa energia e a comunhão com o torcedor. Fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira, com o apoio do nosso torcedor, e reverter essa situação", afirmou o técnico Filipe Luís.

Do outro lado, o Lanús chega embalado pela vitória no confronto de ida e joga pelo empate para garantir o título inédito da Recopa Sul-Americana. Campeão da Copa Sul-Americana na temporada passada, a equipe argentina tenta confirmar o bom momento continental, apesar de ter somado apenas uma vitória nos últimos quatro compromissos.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta; Jorge Carrascal, Everton Cebolinha, Pedro (Gonzalo Plata).

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Carrea, Moreno; Walter Bou..

Desfalques

Flamengo

Saúl Ñíguez e Jorginho estão lesionados.

Lanús

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Notícias e prováveis escalações

" target="_blank">Flamengo e Lanús decidem o título da Recopa 2026 nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo da, na TV fechada, e do, via streaming ( veja a programação completa ).

Após vencer o Madureira por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a decisão da Recopa Sul-Americana. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para levantar o troféu. Caso a diferença seja de um gol, a decisão será nos pênaltis. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro busca o segundo troféu da competição continental.

Do outro lado, o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana e em busca de um título inédito da Recopa, chega pressionado para a decisão. A equipe argentina soma dois empates e uma derrota nos últimos três compromissos, sequência que aumentou a cobrança por uma resposta imediata na final. Para o confronto, o técnico Mauricio Pellegrino deve ter praticamente força máxima à disposição.

Vale lembrar que a partida de volta está marcada para o dia 27, no Maracanã.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz), Lucas Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha (Carrascal); Pedro.

Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.

Desfalques

Flamengo

Saul e Jorginho estão lesionados, enquanto Plata cumprirá suspensão.

Lanús

Raúl Loaiza está machucado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio La Fortaleza - Buenos Aires, ARG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis