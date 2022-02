Flamengo lança camisa 2022; veja preço e onde comprar

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (19), seu novo uniforme principal para a temporada 2022. O modelo produzido pela Adidas, fornecedora do material esportivo do clube, é uma homenagem à festa da torcida nas arquibancadas.

A camisa possui as tradicionais listras pretas e vermelhas do Flamengo. No entanto, este modelo conta com linhas finas vermelhas e onduladas na horizontal, que simbolizam o movimento das bandeiras dos torcedores nas arquibancadas.

Além disso, na parte inferior direita, a camisa traz uma bandeira com a frase: "A Maior Paixão do Mundo", reforçando ainda mais a importância da torcida Rubro-Negra na história do time carioca.

O vice-presidente de Marketing e Comunicação do Flamengo, Gustavo Oliveira, comentou sobre o novo uniforme do time: "Agora, em 2022, a inspiração foi a força, o movimento e o visual espetacular da nossa torcida. É ela que faz do Flamengo a maior paixão do mundo. O resultado ficou muito bonito."

Com isso, o Flamengo vestirá o novo uniforme contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Vale lembrar que, antes mesmo do lançamento, a camisa foi vazada na internet. Apesar de ser um modelo inspirado na torcida do Flamengo, o manto provocou diversas reações nos torcedores.

Onde comprar o novo uniforme do Flamengo?

O uniforme do Flamengo para a temporada 2022 já está disponível para compra. O torcedor, primeiramente, pode encontrar o novo manto do Mengão nas lojas online do clube e da Adidas, fornecedora do material.

Além disso, a nova camisa já pode ser encontrada nas lojas físicas do Flamengo espalhadas em todo território nacional, além das lojas da Adidas.

Quais os valores do novo uniforme do Flamengo?

O novo manto do Mengão varia de preço: o Authentic, modelo utilizado pelos jogadores, custa R$ 399,99, enquanto o Replic custa R$ 299,99. O uniforme pode ser encontrado nos tamanhos que vão do P ao 3GG. Os torcedores podem ainda comprar o modelo infantil, custando R$ 249,99.

Além disso, está disponível para venda, pelo mesmo valor, o modelo feminino da camisa, além do short, parte do uniforme principal, por R$ 159,99.