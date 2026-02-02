Goal.com
Mounique Vilela

Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiereno pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians e o vice-campeonato da Supercopa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Atualmente na 15ª colocação, o Rubro-Negro foi superado pelo São Paulo por 2 a 1 na estreia do Brasileirão e agora entra em campo em busca de reabilitação.

Do outro lado, o Internacional também tenta conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Na rodada inicial, o Colorado foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Paulo Pezzolano deve promover poucas alterações em relação ao time que iniciou a estreia, com Gabriel Mercado e Carbonero entre os prováveis titulares. 

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz (Paquetá) e Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Pedro e Plata. Técnico: Filipe Luís .

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo (Thiago Maia), Paulinho Paula (Bruno Henrique/Villagra) e Alan Patrick; Carbonero, Vitinho e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Desfalques

Flamengo

Jorginho, expulso, cumprirá suspensão automática.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre Flamengo e Internacional é marcado por grande equilíbrio. Em 93 partidas disputadas entre as equipes, cada lado soma 33 vitórias, além de 27 empates. No confronto mais recente, válido pelas oitavas de final da Libertadores de 2025, o Flamengo levou a melhor e venceu o Internacional por 2 a 0.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

