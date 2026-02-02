Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiereno pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians e o vice-campeonato da Supercopa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Atualmente na 15ª colocação, o Rubro-Negro foi superado pelo São Paulo por 2 a 1 na estreia do Brasileirão e agora entra em campo em busca de reabilitação.

Do outro lado, o Internacional também tenta conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Na rodada inicial, o Colorado foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Paulo Pezzolano deve promover poucas alterações em relação ao time que iniciou a estreia, com Gabriel Mercado e Carbonero entre os prováveis titulares.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz (Paquetá) e Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Pedro e Plata. Técnico: Filipe Luís .

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo (Thiago Maia), Paulinho Paula (Bruno Henrique/Villagra) e Alan Patrick; Carbonero, Vitinho e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Desfalques

Flamengo

Jorginho, expulso, cumprirá suspensão automática.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre Flamengo e Internacional é marcado por grande equilíbrio. Em 93 partidas disputadas entre as equipes, cada lado soma 33 vitórias, além de 27 empates. No confronto mais recente, válido pelas oitavas de final da Libertadores de 2025, o Flamengo levou a melhor e venceu o Internacional por 2 a 0.

Classificação

