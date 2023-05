Flamengo x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Goiás se enfrentam tarde desta quarta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Pressionado após três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Flamengo entra em campo precisando de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento. No momento, soma apenas três pontos e ocupa a 17ª posição na tabela.

Jorge Sampaoli poderá contar com o retorno de Pedro, uma vez que o jogador se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo que o impediu de jogar na última partida contra o Athletico-PR. No entanto, Gabi, suspenso, é desfalque.

Do outro lado, o Goiás, com duas derrotas seguidas, busca virar a chave após a goleada sofrida para o Palmeiras por 5 a 0. Para o confronto, o técnico Emerson Ávila terá à disposição Maguinho, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo tem uma vantagem significativa. Foram 25 vitórias, enquanto o Goiás venceu apenas nove vezes, além de 23 empates. No último jogo válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha;Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Arturo Vidal e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Goiás: Marcelo Rangel; Dieguinho, Maguinho, Alesson e Sander; Zé Ricardo e Everton Morelli; Guilherme, Julián Palacios e Vinícius; Apodi. Técnico: Emerson Ávila.

Desfalques

Flamengo

Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Santos, Thiago Maia e Gerson, lesionados.

Goiás

Tadeu, machucado, e Lucas Halter e Bruno Melo, estão fora.

Quando é?