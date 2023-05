Derrotas de virada se repetem no Flamengo versão 2023

Em cinco oportunidades, o Rubro-Negro saiu na frente mas tomou o revés e foi derrotado

O Flamengo sofreu mais uma derrota na temporada. Desta vez, o time Rubro-Negro perdeu para o Athletico por 2 a 1, na Arena da Baixada. Esta foi a quinta derrota de virada da equipe em 2023 e deixa o time em situação delicada no Brasileiro.

Logo no início do ano, no dia 28 de janeiro, o Flamengo encarou o Palmeiras, na Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro começou a partida vencendo por 1 a 0, mas sofreu a virada. O confronto terminou em 4 a 3 para o Verdão, que levou a taça para casa.

Na última rodada da Taça Guanabara, o Flamengo também começou o clássico diante do Fluminense vencendo por 1 a 0 com um golaço de Everton Cebolinha no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Fluminense empatou aos 53 e virou aos 85, com dois gols de German Cano.

Na estreia da Libertadores, diante do Aucas, o cenário se repetiu. A equipe ainda dirigida por Vitor Pereira começou a partida vencendo por 1 a 0, mas sofreu a virada e foi derrotado por 2 a 1. Naquele momento, a pressão em cima do técnico português foi enorme e a demissão veio no jogo seguinte, após a derrota para o Fluminense, na final do Campeonato Carioca.

Diante do Internacional, já pelo Campeonato Brasileiro e com Jorge Sampaoli no comando, o Flamengo também começou a partida vencendo por 1 a 0 e tomou a virada na reta final. Placar foi de 2 a 1 para o Colorado, dentro do Beira-Rio.

Neste domingo (7), diante do Athletico, o roteiro se repetiu. Mesmo depois de sair na frente com Gabigol, de pênalti, o Flamengo terminou a partida perdendo por 2 a 1. No total, o Rubro-Negro é o time da Série A que mais sofreu derrotas de virada na temporada.