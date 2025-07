Flamengo x Fluminense, São Paulo x Corinthians, Palmeiras x Atlético-MG e o que você precisa saber sobre a 15ª rodada do Brasileirão

Clássicos estaduais puxam a rodada número 15 da competição nacional, que tem ainda duelos regionais e jogos em quatro horários diferentes no domingo

Aproximando-se de sua metade, o Brasileirão 2025 já vê disputas aquecidas em todos os cantos da tabela.

Após a pausa no calendário por conta do Mundial de Clubes da Fifa, os times voltaram com tudo em busca de sequências positivas para engrenar logo nesta segunda metade da temporada.

Abaixo, a GOAL mostra alguns destaques da 15ª rodada do Brasileirão 2025 para você não perder nenhum detalhe.

Dois clássicos de arrepiar

Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, Flamengo x Fluminense é o duelo de forças no Rio de Janeiro. Após disputarem o Mundial de Clubes, os rivais buscam se sair bem no Fla-Flu depois de perderem na rodada passada para Santos e Cruzeiro, respectivamente. Outro jogo repleto de rivalidade que acontece na rodada é o Majestoso: São Paulo e Corinthians chegam com ânimos distintos, já que o Tricolor amarga uma sequência de cinco partidas sem vitória no Brasileirão e ronda a zona de rebaixamento, enquanto o Timão busca a segunda vitória seguida para tentar se aproximar do G-4.

Duelos regionais

Recém-adversários nas quartas de final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia se enfrentam no Ceará, enquanto os paulistas Mirassol e Santos fazem um competitivo confronto no interior do estado. Bons adversários ao longo dos últimos anos, Palmeiras e Atlético-MG se encaram e agitam a rodada com este interessante embate de clubes do Sudeste.

Jogos da 15ª rodada

A 15ª rodada do Brasileirão 2025 tem início no sábado (19 de julho) com quatro partidas. Fortaleza x Bahia abrem os trabalhos às 16h, enquanto Vasco x Grêmio jogam às 17h30. Mirassol x Santos se enfrentam às 18h30. Já São Paulo x Corinthians disputam o Majestoso às 21h.

Os outros seis jogos acontecem no domingo (20 de julho): Internacional x Ceará (11h), Cruzeiro x Juventude (16h), Vitória x Red Bull Bragantino (16h), Palmeiras x Atlético-MG (17h30), Sport x Botafogo (17h30) e Flamengo x Fluminense (19h30).

