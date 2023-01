Flamengo x Floresta ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa São Paulo

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (2), pelo Grupo 5 da Copinha; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Floresta CE se enfrentam na noite desta segunda-feira (2), às 21h45 (de Brasília), na Gávea, pela rodada de estreia da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida e SporTV, na TV fechada.

No Grupo 5 da Copa São Paulo Júnior, as equipes ainda terão como adversários o XV de Jaú (SP) e Aparecidense (GO). No torneio, o Flamengo é tetracampeão do torneio (1990, 2011, 2016 e 2018), mas no último ano o time da Gávea foi eliminado pelo Oeste.

"Vamos com um grupo muito jovem, porém extremamente qualificado. Começamos nossa preparação para a competição no último dia 5, e tenho total confiança de que esses atletas estarão prontos para desempenharem de forma positiva e representarem à altura o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos fortes e muito confiantes para a competição", afirmou o técnico Mario Jorge.

Próximos jogos do Flamengo

Aparecidense x Flamengo - 5 de janeiro de 2023, às 21h45 (de Brasília)

XV de Jaú x Flamengo - 8 de janeiro de 2023, às 19h30 (de Brasília)

A lista de inscritos do Flamengo na Copinha 2023

Goleiros: Caio Barrone, Daniel Alves, Francisco Dyogo, João Cangane e Lucas Furtado;

Zagueiro: César Benavides, Daniel Soares, Iago e João Pedro Mandovani;

Laterais: Richard, Zé Wellinton, Felipe Vieira, Richard e Darlan;

Meias: Daniel Rogério, Dudu, Evertton, Jean Carlos, Keder, Lucas Bauru, Rayan Lucas, Rodriguinho, Wallace Yan e Weverson;

Atacantes: Ariel, Felipe Brian, Felipe Lima, Lorran, Pedrinho, Petterson e Ryan Luka.

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: a atualizar.

Escalação do provável Floresta CE: a atualizar.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Floresta CE

Sem desfalques confirmados.

Quando é?