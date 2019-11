Flamengo fez seu pior primeiro tempo de 2019 na final contra o River

O Rubro-Negro não conseguiu criar uma única chance e desceu para os vestiários com uma única finalização (errada)

O desceu para os vestiários do estádio Monumental de Lima, no , perdendo por 1 a 0 para o na final da Libertadores 2019.

Considerando jogos de Brasileirão, Copa do e a própria Libertadores, foi o pior desempenho ofensivo do em todo 2019.

O Flamengo arriscou apenas uma finalização e não acertou a direção do gol argentino. O pior número do Rubro-Negro em um primeiro tempo até então havia sido em maio, quando Abel Braga ainda era o treinador e o time jogava contra o no Beira-Rio (na ocasião, finalizou duas vezes).

Também foi a única vez que o Flamengo desceu no intervalo sem ter criado uma chance sequer.