Flamengo faz consultas por Luiz Adriano, mas vê tempo curto para um acerto

Atacante do Spartak de Moscou tem estilo parecido com que Jorge Jesus busca para o clube rubro-negro

O já investiu alto em reforços neste ano, trazendo nomes como Georgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Rafinha e Filipe Luís. Entretanto, a diretoria rubro-negra ainda busca um centroavante que possa fazer a função de pivô, algo que o técnico Jorge Jesus deseja. Luiz Adriano é o nome escolhido, mas um acerto é difícil.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

A Goal apurou que o clube fez consultas pelo atacante brasileiro do , que teria interesse na transação, mas o tempo para que a negociação fosse fechada é curto. A janela para transferências do exterior se encerra na quarta-feira, dando poucos dias para que as conversas fossem concluídas.

e também demonstraram interesse em Luiz Adriano, mas a preferência é para atuar na Gávea. O atacante recebe um salário anual de 4 milhões de euros (R$ 17 milhões) e tem uma multa alta, mas os envolvidos na sondagem creem que o Spartak estaria disposto a ouvir uma proposta.

O jogador revelado pelo Inter está na desde 2017 e tem mais dois anos de contrato. Antes disso, atuou uma temporada no e permaneceu no por oito anos.