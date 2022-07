Flamengo faz consulta por Oscar e sonha com a contratação do meia

Meia brasileiro tem contrato com o Shanghai SIPG até dezembro de 2024 e um dos maiores salários do mundo

O Flamengo tem negociações avançadas para a reabertura da janela brasileira de transferências, com conversas abertas por Walace, da Udinese, e a tentativa de empréstimo de Wendel, do Zenit. Agora, a mira também está em Oscar, meia do Shanghai SIPG, da China. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.

Segundo soube a reportagem, o Flamengo fez os primeiros contatos para saber a situação de Oscar, que está no futebol chinês desde que deixou o Chelsea, há seis anos. O time carioca demonstrou interesse e trata a situação com cautela, até por se tratar de um jogador que tem um dos maiores salários do futebol mundial.

Por enquanto, nem mesmo ficou definido se haverá uma tratativa por empréstimo ou por uma chegada em definitivo. Em contato com a GOAL, o estafe do jogador negou veemente as conversas e disse que o clube chinês não pretende abrir mão de Oscar.

Depois da vitória sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, Marcos Braz deixou claro que o Flamengo estava com frentes abertas em três negociações. O mandatário também destacou que as classificações paras quartas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores foram fundamentais para o clube manter o fôlego no mercado depois das chegadas confirmadas de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, nas últimas semanas.