Estafe de Walace se reúne neste sábado com a Udinese o para tentar fechar venda ao Flamengo

Agentes do jogador tentam, presencialmente, convencer os italianos a fecharem negócio

Depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo vive a expectativa de fechar a contratação do volante Walace, da Udinese. O estafe do atleta embarca nesta sexta-feira (15), para a Itália e tem reunião agendada com os dirigentes italianos já neste sábado (16).

Segundo soube a GOAL, a ideia do estafe de Walace é ajudar a convencer os italianos a negociaram o jogador com o Flamengo. No momento, ainda existe uma divergência econômica entre os clubes e, por isso, o desejo do volante em vestir a camisa do time carioca pode ser primordial. Por ora, os dirigentes do rubro-negro seguem no Brasil, mas de sobreaviso para caso seja necessário embarcarem também.

Walace tem contrato com a Udinese até dezembro de 2024 e vem de uma ótima temporada com a camisa do clube italiano, o que tem dificultado para conseguirem a liberação do atleta. Por outro lado, o argumento é de que além da vontade do volante, os valores oferecidos pelos cariocas cobrem o investimento feito pela Udi.

Walace (27 anos) entre todos de linha da Udinese na Serie A 21/22:



1º em desarmes (83)

1º em interceptações (54)

1º em duelos ganhos por baixo (144)

1º em passes certos no campo adversário (667)

1º em bolas longas certas (92)



🔎 2º em desarmes entre todos do campeonato.



👀 pic.twitter.com/ZPj7qAJ8wq — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) July 7, 2022

Aos 27 anos, Walace é visto como um substituto para Willian Arão, negociado com o Fenerhabçe por pouco mais de 3 milhões de euros. Além do jogador da Udinese, o Flamengo segue tentando a contratação de Wendel, do Zenit, outra negociação considerada difícil.