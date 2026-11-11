Flamengo estipula valor para negociar Samuel Lino, alvo de clubes europeus

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Em alta na temporada mais goleadora da carreira, atacante desperta interesse de equipes do futebol europeu, mas Rubro-Negro não pretende facilitar uma possível transferência

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Samuel Lino vive a melhor temporada de sua carreira e se consolidou como um dos principais jogadores do Flamengo em 2026. O bom desempenho do atacante despertou o interesse de clubes europeus, que passaram a monitorar sua situação no mercado. Diante do assédio internacional, a diretoria rubro-negra estabeleceu um patamar elevado para abrir conversas por uma eventual transferência, deixando claro que não pretende facilitar a saída de uma de suas principais peças.

Segundo informações divulgadas pela ESPN, o Flamengo não pretende facilitar uma eventual saída de Samuel Lino e estabeleceu como referência valores próximos de sua multa rescisória, estipulada em € 60 milhões (cerca de R$ 375 milhões). Com contrato até dezembro de 2029, o atacante é considerado uma peça importante no planejamento rubro-negro, e a diretoria não tem intenção de liberá-lo por uma oferta abaixo do que entende ser seu valor de mercado.

De acordo com apuração do jornal suíço 4-4-2.ch, a Roma já apresentou uma proposta de € 25 milhões (cerca de R$ 156 milhões) por Lino, mas teve a oferta recusada pelo Flamengo. O clube italiano, no entanto, mantém o interesse e pode realizar uma nova investida. Além dos romanos, Napoli e Juventus, também da Itália, monitoram a situação do atacante. Paris Saint-Germain, da França, e Everton, da Inglaterra, completam a lista de equipes europeias interessadas no jogador, segundo o veículo suíço.

Contratado em julho de 2025 junto ao Atlético de Madrid, Samuel Lino custou € 22 milhões fixos (cerca de R$ 143 milhões na cotação da época), além de € 2 milhões em bônus por metas. Depois de uma primeira temporada com quatro gols e cinco assistências em 31 partidas, o atacante conseguiu aumentar consideravelmente sua participação ofensiva em 2026. Até o momento, são 15 gols e 13 assistências em 54 jogos, números que fazem deste o ano mais goleador de sua carreira. Seu melhor desempenho anterior havia sido na temporada 2021/22, quando marcou 14 vezes pelo Gil Vicente, de Portugal.

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A boa fase também rendeu oportunidades na seleção brasileira. Convocado por Carlo Ancelotti para a Data Fifa de setembro, Lino ganhou espaço com o treinador italiano e marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre a Índia. A partida representou sua quarta com a camisa amarela.

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O atacante, entretanto, ficou fora da convocação de novembro por uma decisão da CBF. A entidade optou por preservar Flamengo e Palmeiras, que disputam o título do Brasileirão, evitando que as equipes perdessem jogadores importantes em um momento decisivo da competição.

Com Samuel Lino à disposição, o Flamengo volta a campo no dia 18 de novembro, quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), quando recebe o Athletico no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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A equipe de Leonardo Jardim lidera a competição com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado, com 73. Depois do compromisso em casa, os dois concorrentes ao título terão um confronto direto no dia 21 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, que pode ser decisivo para a definição do campeonato.