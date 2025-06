Flamengo x Espérance: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Espérance se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Líder do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro conquistou a classificação para o torneio através do título da Libertadores de 2022. Fla e Espérance estão no Grupo D, que também conta com Chelsea, da Inglaterra, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Os dois melhores avançam às oitavas de final.

"O que mais posso falar é que estar aqui é um privilégio, a gente pode jogar contra grandes times. Encontrar grande goleiros. Cria uma expectativa muito grande. Não só para nós, para todos os times. Nossa expectativa é muito alta, sabemos que temos um grande elenco, que pode bater de frente dentro do campo. Isso que vamos tentar fazer em cada jogo", afirmou o goleiro Rossi.

Por outro lado, Espérance, da Tunísia, ficou com uma das quatro vagas da África, e garantiu a vaga pelo ranking da Confederação Africana de Futebol. O brasileiro Yan Sasse é um dos principais destaques da equipe.

"É loucura, o pessoal aqui é muito apaixonado, acho que 80% do povo torce pelo Espérance. A pressão aqui também é enorme. Nos campeonatos grandes, como a Champions League da África, você precisa chegar longe", afirmou o jogador.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Alex Sandro; Pulgar; Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael, Pedro (Bruno Henrique).

Espérance: Memmiche; Bouchniba, Jelassi, Meriah, Ben Hamida; Guenichi, Konate, Ogbelu; Yan Sasse, Rodrigues, Belaili.

Desfalques

Flamengo

Nicolás de La Cruz estã machucado.

Espérance

Sem desfalques confirmados.

