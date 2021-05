Flamengo 2 x 2 LDU: Fla empata de forma dramática após expulsão de Arão e avança na Libertadores

O Flamengo é o líder do Grupo G da Libertadores, com dez pontos conquistados. A LDU é a terceira colocada da chave, com quatro pontos. O Vélez, que vence o Unión La Calera por 2 a 1, ocupa a vice-liderança, com quatro. O Unión La Calera é o lanterna, com dois.