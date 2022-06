Flamengo embarca com desfalques por Covid-19 para enfrentar o Tolima

Sete jogadores testaram positivo e não viajam à Colômbia; David Luiz fica à disposição de Dorival

O Flamengo tem baixas importantes para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Tolima, nesta quarta-feira (29), na Colômbia. O time carioca não contará com Diego Alves, Matheus Cunha, Willian Arão, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Matheus França e Kauã, todos cortados da partida após testarem positivo para Covid-19. A notícia foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela GOAL.

No meio de campo, vale ressaltar que o Flamengo também não contará com João Gomes, que cumpre suspensão neste jogo de ida. Sendo assim, o time carioca terá dentre os principais jogadores do setor disponíveis apenas Thiago Maia e Andreas Pereira. Diego Ribas também pode ser improvisado na função.

O Flamengo também não conta com Bruno Henrique, operado no último domingo. O atacante terá um longo período de recuperação pela frente e só deve voltar aos campos entre oito a dez meses – ou seja, apenas em 2023.

Gilvan de Souza/CR Flamengo

O meia Matheus França, que se recuperou de uma lesão na fíbula, havia sido relacionado em um primeiro momento, mas a confirmação do positivo para Covid fez o Fla rever essa posição. David Luiz, também recuperado de um problema na coxa, volta a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

A esperança do Rubro-Negro, porém, é ainda poder contar com os atletas que positivaram para o coronavírus: eles serão submetidos a nova testagem na terça e, caso tenham resultado negativo, deverão viajar para se integrarem à delegação.

O Flamengo encara o Tolima fora de casa nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília). O time carioca abre as oitavas de final da Copa Libertadores fora de casa e decide no Maracanã, no dia 6 de junho.