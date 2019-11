Flamengo x Vasco expõe realidades distintas de Reinier e Thalles Magno

Enquanto o jovem rubro-negro, impedido de representar a seleção sub-17, deslanchou a fazer gols, o vascaíno se lesionou vestindo a amarelinha

e se enfrentam, às 21h30 desta quarta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro. A diferença entre os dois times em 2019 já é conhecida: no primeiro turno o Fla goleou por 4 a 1 e sua torcida já comemora o título nacional, enquanto os vascaínos estão agradecidos por terem praticamente se livrado do rebaixamento.

Um dos pontos que poderia marcar o maior equilíbrio entre os rivais cariocas, levando em consideração as peças do elenco de cada equipe, seria a comparação entre Reinier e Thalles Magno. Mas, infelizmente para os cruz-maltinos, o habilidoso jogador não vai entrar em campo nesta quarta e dificilmente volta a pisar no gramado em 2019.

Reinier e Thalles são dois dos principais jogadores brasileiros que também atuam no sub-17. Ambos foram convocados para a disputa do Mundial da categoria, que está sendo realizado em nosso país, e viram uma postura diferente de Flamengo e Vasco: o se recusou a ceder o seu reserva de luxo enquanto o Cruz-Maltino liberou aquele que vinha sendo o seu melhor jogador.

Reinier deslancha pelo Flamengo e ganha novo contrato

Desde que o Flamengo decidiu não liberar Reinier, o jovem atacante viu sua importância para o time crescer: disputou cinco partidas, ganhou todas elas e, em meio ao elenco mais forte do , conseguiu marcar dois gols e também contabilizou uma assistência. No último sábado (09) teve seu contrato renovado e não escondeu a felicidade com o momento vivido.

Vasco caiu de rendimento sem Thalles, que se lesionou

A situação de Thalles Magno era diferente no Vasco, onde já vinha aparecendo como um dos maiores destaques do time no Brasileirão.

Além dos dois gols marcados, a habilidade e ousadia do garoto ficaram marcadas justamente em seu último jogo pelo Gigante da Colina antes de se apresentar para a seleção sub-17: uma lambreta no jogo contra o , válido pela 25ª rodada, que resultou na expulsão de um adversário quando sua equipe lutava para manter a vitória por 1 a 0 – que seria o resultado final.

Depois daquela partida o time treinado por Vanderlei Luxemburgo ainda bateu, sem Thalles, um em queda livre e um que ainda estava sem treinador. Tais resultados ajudaram a praticamente livrar o time da ameaça de descenso, mas a sequência posterior não foi das melhores: empates contra Ceará e , além de derrotas em casa para e .

O Vasco vem de vitória sobre o , mas um jogador como Thalles seria importante para o clássico contra o maior rival. Mas além de não poder entrar em campo por estar junto com a seleção sub-17, Thalles sofreu lesão muscular e precisou deixar o gramado carregado por seus companheiros no duelo contra o .

A situação não poderia ser mais diferente para as maiores joias dos rivais cariocas.