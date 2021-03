Flamengo e Rafinha esperam resolver "entrave" esta semana

As duas partes acreditam que pendência financeira será resolvida; atleta quer voltar a treinar

Depois de faturar mais um título brasileiro, o Flamengo volta às atenções para a temporada 2021. De olho em reforçar o elenco, a diretoria rubro-negra deve finalizar a negociação com Rafinha ainda nesta semana. As duas partes tentam ajustar pendências financeiras para que o retorno do lateral seja concretizado.

Aos 35 anos, Rafinha está sem time desde o início de fevereiro, quando rescindiu o contrato com o Olympiakos, da Grécia. Ao chegar ao Brasil, o atleta recebeu contatos da várias equipes, mas optou por dar prioridade ao Flamengo e abriu negociação. O jogador entendeu o momento financeiro do clube devido a pandemia do coronavírus e aceitou um salário menor do que recebia em sua primeira passagem e um ano de contrato.

As duas partes, no entanto, ainda não chegaram a um acordo em relação as luvas e as bonificações. A diretoria rubro-negra, que estava focada na reta final do Campeonato Brasileiro, espera acelerar a negociação durante esta semana. Apesar do entrave, há otimismo por parte do Flamengo.

Rafinha também espera resolver a situação até o final de semana. O lateral, que tirou alguns dias de férias, já mira a preparação para a atual temporada e pede para seus empresários acelerarem o negócio. Caso a negociação se estique mais, Rafinha não descarta retomar conversas com outras equipes.