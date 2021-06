Flamengo discorda da CBF, quer avaliar Gabigol e causa mal-estar interno

Rubro-Negro afirma que exame que aponta edema na coxa do atacante é inconclusivo e quer ter a palavra final

CBF e Flamengo voltaram a discordar, desta vez em relação ao atacante Gabigol. Depois da partida contra o Paraguai, o atacante sentiu dores na coxa direita e passou por exames sob o comando do departamento médico da seleção brasileira. Segundo a entidade, o exame detectou um edema no local. O Rubro-Negro, no entanto, não concordou com o diagnóstico.

Segundo o departamento médico do Flamengo, o exame é inconclusivo e Gabigol é aguardado em Curitiba, onde passará por uma nova avaliação para saber se terá condições de jogo, nesta quinta-feira (10), diante do Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. A situação causou mal-estar internamente entre as partes.

Gabriel e Everton Ribeiro são aguardados normalmente pelo Departamento de Futebol na noite desta quarta-feira (09.06), em Curitiba, para reavaliação dos profissionais do clube e início de procedimentos médicos, caso sejam necessários. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2021

Convocado pela seleção brasileira para disputar a Copa América, há quem acredite que se entrar em campo diante do Coxa, Gabigol pode agravar a lesão. Internamente, o próprio Flamengo sabe que é difícil contar com o atacante na partida, mas quer dar a palavra final.

No ano passado, o departamento médico do Flamengo já havia discordado de um diagnóstico da CBF em relação ao atacante Pedro. Em coletiva de imprensa, o médico da Canarinho, Rodrigo Lasmar, havia afirmado que o jogador tinha uma pequena lesão. Márcio Tannure, chefe do DM rubro-negro, foi contrário e garantiu que a lesão era de grau 2 e mais grave.

O Flamengo encara o Coritiba nesta quinta-feira (10), às 21h30, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro terá os desfalques de Rodrigo Caio, Gerson e Pedro, além da ausência de Rogério Ceni, com covid-19.