Flamengo e cinco clubes de São Paulo preparam criação da liga do Brasileirão para esta terça

O Flamengo e os cinco clubes de São Paulo na elite do futebol brasileiro — Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo — darão início à criação da liga independente na manhã desta terça-feira (3).

A GOAL apurou que uma reunião, no período matutino, dará início à criação de uma liga independente no futebol nacional. Os demais integrantes da elite do futebol nacional não participarão do grupo neste primeiro momento.

Os presidentes dos seis envolvidos na criação da liga querem a adesão de mais participantes, desde que não haja nova discussão sobre os direitos de transmissão. Hoje, o que trava a adesão máxima ao torneio é a distribuição das cotas de televisão.

Os clubes que recebem valores inferiores iniciaram uma queda de braço com Flamengo e Corinthians nos bastidores. Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza são alguns dos envolvidos na briga por mais dinheiro, conforme adiantado pela reportagem.

É possível que estes clubes criem uma liga paralela em meio à discussão pela distribuição de valores. Fontes ligadas aos gigantes de São Paulo confirmam que há consenso entre os cinco integrantes da elite do futebol nacional e o Flamengo.