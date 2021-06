Gabigol e Ceni desfalcam Flamengo contra o Coritiba; Rodinei vira reforço

Atacante teve edema na perna direita constatado e seguirá com a seleção brasileira

O Flamengo desembarcou no final da tarde desta quarta-feira (09), em Curitiba, onde encara o Coritiba pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro vive a expectativa de contar com o "reforço" dos atletas que estavam servindo à seleção principal e olímpica, mas não poderá contar com Gabigol.

O atacante sentiu dores musculares na perna direita e teve um edema detectado após exames, nada que o tirasse da convocação da Copa América, mas o camisa 9 desfalca o Flamengo diante do Coxa. Everton Ribeiro, que também foi convocado, é esperado em Curitiba, assim como Rodrigo Caio, que não está na lista da competição sul-americana.

Gabigol, queixou-se de dores musculares na perna direita depois da vitória sobre o Paraguai. Na manhã desta quarta, em São Paulo, ele foi submetido a uma ultrassonografia que apontou um pequeno edema, mas que não o impede de ser convocado e estar à disposição para a Copa America — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 9, 2021

Sem Gabigol, Pedro pode ser o titular do ataque. O atacante, no entanto, só vai desembarcar no Brasil às 05h30 desta quinta-feira (10), assim como Gerson. A dupla está retornando da Sérvia, onde disputou dois amistosos com a seleção olímpica.

No banco reservas, o Flamengo não contará com Rogério Ceni, o treinador testou positivo para a Covid-19 e se encontra isolado. O técnico da equipe sub-20, Maurício de Souza, será o comandante do rubro-negro.

Com desfalques importantes, o Flamengo poderá contar com Rodinei. O jogador, teve a suspensão de uma partida substituida por uma multa e estará à disposição de Maurício de Souza. O lateral que estava emprestado ao Inter deve começar no banco de reservas e Matheuzinho entre os titulares.