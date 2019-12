Flamengo desembarca no Qatar para o Mundial de Clubes

Rubro-Negro desembarcou em Doha na manhã deste sábado (14) após 15 horas de voo; primeira atividade foi adiada para domingo (15)

Após 15 horas de voo, o desembarcou na manhã deste sábado (14) em Doha, no Qatar, para a disputa do . Comissão técnica, dirigentes e familiares acompanharam os jogadores no avião fretado pelo clube, sem conexões.

O técnico Jorge Jesus cancelou a primeira atividade da equipe marcada ainda para este sábado (14). No entanto, devido a viagem desgastante, o português adiou o treino para domingo (15), às 4h (de Brasília), no estádio Abdullah bin Khalifa.

O primeiro compromisso do Flamengo será na próxima terça-feira (17), às 14h30 (de Brasília), no estádio Khalifa . O adversário sairá após o vencedor de Al-Hilal e Espérance.