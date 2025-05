Flamengo x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 no Brasileirão, o Rubro-Negro volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo C, com oito pontos, a equipe está na briga por uma vaga nas oitavas de final. Dependendo apenas de si, precisa de uma vitória para garantir a classificação.

Até o momento, o time comandado por Filipe Luís estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira. Em seguida, foi derrotado pelo Central Córdoba por 2 a 1, no Maracanã, empatou sem gols com a LDU, voltou a empatar com o Central Córdoba por 1 a 1 e, na última rodada, venceu a LDU por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Já o Deportivo Táchira entrará em campo apenas para cumprir tabela. Na lanterna do Grupo C, a equipe venezuelana ainda não conquistou nenhum ponto no torneio, acumulando derrotas para o Flamengo por 1 a 0, para a LDU por 2 a 0 e 3 a 2, além de duas derrotas por 2 a 1 para o Central Córdoba.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Varela (Gerson), Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Rosales, Boscan, Quintero, Maidana, Calzadilla; Fioravanti (Requena), Cova, Saggiomo; Jesús Duarte e Bryan Castillo (Cano).

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar, De la Cruz, Allan e Plata estão machucados.

Deportivo Táchira

Tamiche e Carlos Sosa vão cumprir suspensão.

Quando é?