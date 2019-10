Flamengo de Jorge Jesus merece todos os aplausos

O rubro negro está 99,9% perto da taça e tem todos os méritos para se sagrar o campeão brasileiro de 2019

Terminada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, fica uma única certeza: a de que o será o campeão nacional de 2019. De forma muito merecida. Resta saber em que rodada isso acontecerá. O time do técnico Jorge Jesus merece todos os aplausos pela campanha absurdamente boa.

Prestes a completar um turno no comando do Flamengo neste Brasileirão, Jorge Jesus tem um desempenho assombroso, que desafia até o mais otimista dos flamenguistas. Até agora foram 15 vitórias, dois empates e uma derrota. Para se ter uma ideia, 15 vitórias foi o que e , segundo e terceiro colocados, conquistaram na competição inteira até agora.

O Flamengo de Jorge Jesus tem 79% de aproveitamento, o que é de longe o maior percentual da história dos pontos corridos, ficando bem acima do do técnico Fábio Carille, campeão em 2015 com 71%.

Melhor aproveitamento de pontos dos campeões brasileiros (1971-2018):

84,1% Inter (76)

79,7% Inter (79)

78,8% Palmeiras (93)

73,9% Flamengo (82)

72,7% Flamengo (80)

72,5% Palmeiras (73)

72,5% (03)

72,2% Inter (75)

71,1% Corinthians (15)



79% Flamengo (2019) — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) October 21, 2019

Mas a melhor parte de tudo isso é que o Flamengo desempenha um nível de futebol tão impressionante quanto o resultado que obtém em cada jogo. Intensidade, pressão no adversário até sufocá-lo, talento dos homens de frente, segurança e qualidade dos defensores para sair jogando... é um repertório muito variado que deixa o time carioca bem à frente dos seus rivais.

Flamengo está 99,9% perto da taça. Qual é a chance de não ser campeão? O 0,1% que o separa do título é se o time carioca perder para ele mesmo. Neste contexto, a Libertadores pode fazer diferença. Uma eliminação para o (e a consequente instabilidade que pode vir deste revés) pode ser o único fator desestabilizador na campanha dos comandados do técnico Jorge Jesus.

Porém, duvido que isso aconteça. Os rivais já tentaram de tudo - até reclamar do “VARmengo”, mas este Flamengo parece ter a “cabeça fria” necessária para não se deixar levar por pressões externas.

No campo, o Flamengo está bem perto do seu sétimo título nacional. Só não pode perder fora dele.