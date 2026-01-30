Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Supercopa do Brasil 2026

Flamengo e Corinthians decidem o título da Supercopa do Brasil 2026 neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília,. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Flamengo e Corinthians ao vivo

O jogo entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo, no YouTube pelo canal geTV, além do sportv na TV fechada e do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo na rodada de estreia do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a decisão da Supercopa do Brasil. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro busca o quarto título da competição nacional.

Em contrate com a chegada de Lucas Paquetá, maior contratação da história do futebol brasileiro, a equipe comandada por Filipe Luís vive um início de temporada irregular. No Campeonato Carioca, o Flamengo soma apenas uma vitória, um empate e três derrotas, cenário que aumenta a pressão sobre o elenco.

Do outro lado, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, busca o título inédito da Supercopa. No Campeonato Paulista, o Timão ocupa a quarta colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata. Já no Brasileirão, a equipe foi derrotada pelo Bahia por 2 a 1 na primeira rodada. Para a decisão, a tendência é que o técnico Dorival Júnior conte com Memphis Depay entre os titulares.

Vale destacar que a CBF divulgou a premiação da Supercopa Rei 2026. Cada clube participante receberá R$ 6,35 milhões, enquanto o campeão ainda será contemplado com US$ 1 milhão, valor pago pela Conmebol.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Desfalques

Flamengo

Danilo, Ayrton Lucas, Saúl e De la Cruz estão machucados.

Corinthians

José Martínez segue na Venezuela, enquanto Cacá está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 1 de fevereiro de 2026

domingo, 1 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Mané Garrincha - Brasília, DF

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 124 confrontos entre Flamengo e Corinthians, o Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto, com 55 vitórias, contra 44 triunfos do Corinthians, além de 25 empates. No último duelo entre as equipes, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o Flamengo venceu por 2 a 1.

