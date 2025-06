Flamengo x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

´Valendo a liderança e a classificação antecipada às oitavas de final, Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, emFiladélfia, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Após estrear com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, o Flamengo lidera o Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, com três pontos, à frente do Chelsea nos critérios de desempate. O confronto direto entre as duas equipes, nesta segunda rodada, é decisivo: quem vencer garante a liderança e a classificação antecipada às oitavas de final. Ciente da importância do jogo, o elenco rubro-negro trata o duelo como uma final.

"Gosto de acompanhar futebol. Premier League, que é o principal campeonato do mundo, a Champions League, óbvio. Acompanhamos a final deles na Europa League (Conference League, na verdade). Acompanhamos no CT, então temos conhecimento. Fica mais fácil por conhecermos os nomes, mas são jogadores de qualidade muito grande, então temos que ter um encaixe maior para ter erro zero, porque é o que vai decidir um jogo como esse", afirmou Léo Ortiz.

Do outro lado, o Chelsea também começou com o pé direito, vencendo o Los Angeles FC por 2 a 0 na estreia. Na terceira e última rodada da fase de grupos, os Blues enfrentarão o Espérance, enquanto o Flamengo terá pela frente o time norte-americano.

"O ambiente... preparamos este jogo pensando que o ambiente era um pouco diferente. Mas sei que o próximo será bom porque sabemos que o Flamengo trará muitos, muitos torcedores, então vamos tentar estar prontos para o próximo jogo”, disse o técnico Enzo Maresca.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Fofana segue no departamento médico.

