Flamengo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2026

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2026 A partida terá transmissão ao vivo do canal TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do segundo título do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo volta a campo embalado após estrear com vitória por 1 a 0 sobre o Mixto-MT. Sob o comando do técnico Celso Silva, o Rubro-Negro iniciou a temporada em alta, com duas vitórias nos dois primeiros jogos disputados.

Do outro lado, o RB Bragantino também começou com o pé direito. Atuando em casa, a equipe venceu a Ferroviária por 2 a 0 e mostrou força diante da torcida. No retrospecto do confronto direto entre Flamengo e Bragantino, há equilíbrio: uma vitória para cada lado e um empate.

Flamengo feminino: Vivi Holzel, Flávia Mota, Núbia, Layza, Monalisa Belém, Jucinara Paz, Ju Ferreira, Thaisa Moreno, Djeni, Fernanda e Cristiane.

RB Bragantino: Letícia Rodrigues, Tamires, Catarina, Ilana Mendonça, Laura Valverde, Rafa Mineira, Duda Rodrigues, Camila Ambrózio, Marzia, Lurdinha e Miriã Santos.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026

sábado, 21 de fevereiro de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro - Ilha do Governador, RJ

