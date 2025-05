Flamengo x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 0 a 0 com o Botafogo pelo Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do sexto título da competição, o Rubro-Negro entra em campo com a vantagem do empate, após vencer o jogo de ida por 1 a 0.

Já o Botafogo-PB precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Na campanha até aqui, a equipe eliminou a Portuguesa-SP nos pênaltis, por 4 a 3, na primeira fase, e goleou o Concórdia por 4 a 0 na segunda.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Léo Ortiz (João Victor), Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, João Alves, Gerson, Matheus Gonçalves, Michael e Juninho.

Botafogo-PB: Michael; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto (Wendel) e Evandro; Gama, Thallyson, Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Silvinho e Henrique Dourado.

Desfalques

Flamengo

Matías Viña, Gonzalo Plata, Allan e Pulgar estão machucados.

Botafogo-PB

Sidcley está lesionado.

Quando é?