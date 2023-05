Flamengo x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 10h (de Brasília), no Estádio da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Depois de uma invencibilidade de seis jogos na temporada (quatro vitórias e dois empates), o Flamengo foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0 na última rodada do Cariocão e agora busca a recuperação. No momento, ocupa a quarta posição, com 14 pontos.

Do outro lado, o Botafogo, que aparece em quinto, com 12 pontos, vem de vitória sobre o Audax-RJ por 2 a 0 na última rodada. Até aqui, soma quatro vitórias e quatro derrotas no torneio estadual.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 10 vitórias, duas do Botafogo, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Brasileirão sub-20 2023, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Dyogo Alves, Daniel Sales, Diegão, Darlan, Zé Welinton, Caio Garcia, Pedrinho, Werton, Lorran, Petterson e Ryan Luka. Técnico: Mário Jorge.

Botafogo sub-20: .

Desfalques

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?