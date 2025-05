Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Clássico carioca será disputado neste domingo (18), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a vitória por 2 a 0 sobre a LDU pela Copa Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na briga pela liderança, o Rubro-Negro soma 17 pontos em 24 possíveis.

Em oito partidas, o time venceu o Grêmio por 2 a 0, o Vitória e o Bahia por 1 a 0, o Juventude por 6 a 0 e o Corinthians por 4 a 0. Também empatou com o Internacional por 1 a 1 e com o Vasco por 0 a 0, além de ter sofrido uma derrota para o Cruzeiro por 2 a 1.

"Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificílimo. Eles têm um dia a mais de descanso. Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo. Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30, vão ter uma certa dificuldade. Mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo", afirmou Filipe Luís.

Já o Botafogo vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes, pela Copa Libertadores. No Brasileirão, o Alvinegro ocupa a parte intermediária da tabela, com 11 pontos. Até o momento, a equipe venceu o Internacional por 4 a 0, além do Juventude e do Fluminense por 2 a 0. Empatou com o São Paulo por 2 a 2 e com o Palmeiras por 0 a 0, e foi derrotada por RB Bragantino, Atlético-MG e Bahia, todos por 1 a 0.

Em 385 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 145 vitórias, contra 116 do Botafogo, além de 124 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Carioca 2025, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael, Bruno Henrique (Pedro) .

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Jeffinho (Rwan Cruz), Cuiabano; Artur, Igor Jesus..

Desfalques

Flamengo

Pulgar e Allan estão machucados.

Botafogo

Matheus Martins, Mastriani, Barboza, Savarino e Bastos estão no departamento médico.

Quando é?