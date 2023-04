Flamengo x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Luis Roberto narra a partida, acompanhado de Ana Thaís Matos e Roger Flores nos comentários.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Maringá por 8 a 2 e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta a sua atenção para o Brasileirão. Com três pontos, o Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 0 na rodada de estreia, mas foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 na última rodada. Vale destacar que o técnico Jorge Sampaoli ainda não repetiu escalação em seus três primeiros jogos.

Já o Botafogo, na briga pela liderança, com seis pontos, busca manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada venceu o São Paulo por 2 a 1, enquanto na sequência bateu o Bahia por 2 a 1.

"São momentos bem diferentes, cada um está no seu clube buscando fazer o melhor. A experiência no Olympique foi muito boa para a minha carreira, aprendi com ele, mas hoje vivo o Botafogo", afirmou Luís Henrique sobre o encontro com Jorge Sampaoli.

Em 378 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 141 vitórias, contra 113 do Botafogo, além de 124 empates. No último encontro válido pelo Cariocão de 2023, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha (Vidal), Gabigol e Pedro.. Técnico: Jorge Sampaoli.

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Rafael; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Filipe Luís, Arrascaeta, Erick Pulgar e Matheuzinho são desfalques.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

