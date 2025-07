Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Flamengo segue na vice-liderança com 33 pontos, um a menos que o líder Cruzeiro, mas tem um jogo a menos disputado. O lateral-direito Wesley se despediu dos companheiros após acertar sua transferência para a Roma.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Atlético-MG chega motivado pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, após eliminar o Bucaramanga nos pênaltis por 3 a 1. No Brasileirão, o Galo ocupa a nona posição, com 20 pontos e aproveitamento de 47%. Para o confronto, o técnico Cuca poderá contar novamente com Alan Franco.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (De la Cruz); Luiz Araújo, Cebolinha (Wallace Yan) e Bruno Henrique.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Rómulo (Iván Román), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

Desfalques

Flamengo

Pulgar, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael, Plata e Danilo seguem no departamento médico.

Atlético-MG

Lyanco está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Dudu segue suspenso pelo STJD. Além disso, Iseppe, Patrick, Cadu e Caio Maia seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 27 de julho de 2025

domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 91 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 37 vitórias, contra 33 do Atlético-MG, além de 21 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, as equipes empataram sem gols.

Classificação

Links úteis