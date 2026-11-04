Flamengo amplia busca por dirigente e volta a considerar Edu Gaspar

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Ex-dirigente de Arsenal e Nottingham Forest foi oferecido ao Rubro-Negro, que avalia alternativas para o departamento de futebol em meio à incerteza sobre o futuro de José Boto

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O Flamengo segue avaliando possibilidades para o comando de seu departamento de futebol e voltou a considerar o nome de Edu Gaspar. De acordo com informações da ESPN, o ex-dirigente de Arsenal e Nottingham Forest foi oferecido ao clube carioca pelo empresário Giuliano Bertolucci. A movimentação acontece em meio às incertezas sobre a permanência de José Boto, atual diretor de futebol rubro-negro, cujo contrato termina em dezembro de 2026.

Edu Gaspar é um nome que já despertou o interesse do Flamengo anteriormente. No início de 2026, o brasileiro chegou a ser considerado uma alternativa para assumir o departamento de futebol, mas as conversas não avançaram. Agora, o dirigente volta ao radar da diretoria, embora ainda não existam negociações formais para sua contratação.

Além do brasileiro, o Flamengo também observa outros nomes para uma possível mudança na estrutura do futebol. Um deles é o espanhol José María Gallego, empresário e conselheiro do Real Betis. Segundo a ESPN, as conversas com o profissional começaram há aproximadamente três semanas, mas estão paralisadas. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, busca mais informações sobre o dirigente antes de avançar nas tratativas.

Outra possibilidade considerada é uma solução interna. Alfredo Almeida, português que atualmente ocupa o cargo de diretor das categorias de base do Flamengo, também aparece entre as alternativas para uma eventual mudança no departamento. O profissional chegou ao clube em 2025, indicado por José Boto, e pode ser promovido caso a saída do compatriota seja confirmada.

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Edu Gaspar, por sua vez, acumula experiências importantes no futebol brasileiro e europeu. Depois de trabalhar no Corinthians e na coordenação técnica da Seleção Brasileira, o executivo chegou ao Arsenal em 2019, onde exerceu as funções de diretor técnico e diretor esportivo. Em 2025, assumiu o cargo de diretor global de futebol do Nottingham Forest, mas deixou a equipe inglesa em setembro de 2026. Atualmente, integra o conselho diretor do Levski Sofia, da Bulgária.

Próximas partidas FLA Brasileirão 17:30 GRE Assistir

Enquanto avalia os próximos passos para a estrutura do futebol, o Flamengo mantém o foco na disputa do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe será contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada da competição.