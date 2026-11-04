Flamengo amplia busca por dirigente e volta a considerar Edu Gaspar

Ex-dirigente de Arsenal e Nottingham Forest foi oferecido ao Rubro-Negro, que avalia alternativas para o departamento de futebol em meio à incerteza sobre o futuro de José Boto
O Flamengo segue avaliando possibilidades para o comando de seu departamento de futebol e voltou a considerar o nome de Edu Gaspar. De acordo com informações da ESPN, o ex-dirigente de Arsenal e Nottingham Forest foi oferecido ao clube carioca pelo empresário Giuliano Bertolucci. A movimentação acontece em meio às incertezas sobre a permanência de José Boto, atual diretor de futebol rubro-negro, cujo contrato termina em dezembro de 2026.
Edu Gaspar é um nome que já despertou o interesse do Flamengo anteriormente. No início de 2026, o brasileiro chegou a ser considerado uma alternativa para assumir o departamento de futebol, mas as conversas não avançaram. Agora, o dirigente volta ao radar da diretoria, embora ainda não existam negociações formais para sua contratação.
Além do brasileiro, o Flamengo também observa outros nomes para uma possível mudança na estrutura do futebol. Um deles é o espanhol José María Gallego, empresário e conselheiro do Real Betis. Segundo a ESPN, as conversas com o profissional começaram há aproximadamente três semanas, mas estão paralisadas. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, busca mais informações sobre o dirigente antes de avançar nas tratativas.
Outra possibilidade considerada é uma solução interna. Alfredo Almeida, português que atualmente ocupa o cargo de diretor das categorias de base do Flamengo, também aparece entre as alternativas para uma eventual mudança no departamento. O profissional chegou ao clube em 2025, indicado por José Boto, e pode ser promovido caso a saída do compatriota seja confirmada.
Edu Gaspar, por sua vez, acumula experiências importantes no futebol brasileiro e europeu. Depois de trabalhar no Corinthians e na coordenação técnica da Seleção Brasileira, o executivo chegou ao Arsenal em 2019, onde exerceu as funções de diretor técnico e diretor esportivo. Em 2025, assumiu o cargo de diretor global de futebol do Nottingham Forest, mas deixou a equipe inglesa em setembro de 2026. Atualmente, integra o conselho diretor do Levski Sofia, da Bulgária.
Enquanto avalia os próximos passos para a estrutura do futebol, o Flamengo mantém o foco na disputa do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe será contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada da competição.
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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Minha memória favorita com o futebol
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
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