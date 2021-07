Flamengo adota cautela, mas se mantém otimista por Kenedy, do Chelsea

Diretoria aguarda com paciência decisão do clube inglês, que dá preferência ao mercado europeu mas ainda não recebeu outras ofertas

Apesar de não estar no mercado com o mesmo folêgo de outras janelas de transferências, o Flamengo trabalha em alvos bem definidos para reforçar o time de Rogério Ceni. Conforme trouxe a Goal, a diretoria tenta as contratações de Kenedy, do Chelsea, e Thiago Mendes, do Lyon. A negociação pelo ex-Fluminense, no entanto, é a que está mais adiantada.

A diretoria rubro-negra adota cautela, uma vez que o Chelsea dá preferência por manter Kenedy em alguma equipe do futebol europeu. Por outro lado, no entanto, nenhuma outra opção bateu na mesa do time inglês e o Rubro-Negro está disposto a colocar uma boa cláusula de compra, caso o jogador atinja algumas metas.

Na expectativa para definir o futuro, Kenedy não viajou para se apresentar ao Chelsea e aguarda o andamento das negociações no Rio de Janeiro. O jogador, que no início estava reticente quanto a um retorno ao Brasil, foi convencido de que ser emprestado ao Flamengo pode ser o melhor projeto de carreira neste momento. Exemplos como de Gerson e Pedro foram utilizados. Além disso, a diretoria do time carioca argumentou que, em caso de bom desempenho, o atleta estará mais perto da seleção brasileira.

Recentemente, Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, admitiu publicamente que existem conversas pela contratação do jogador.

"É um atleta muito interessante. O Flamengo conversa. Ele fez uma ótima temporada, a gente gostaria muito de contar com ele".

Incomodado com a falta de reforços, Ceni chegou sugerir alguns nomes do mercado nacional para a diretoria. No entanto, os dirigentes preferiram manter a política que vem sendo seguida desde que Rodolfo Landim assumiu o clube e descartaram os indicados. Hoje, o Flamengo procura por nomes mais jovens, com potencial de revenda no futuro, ou jogadores mais experientes, mas considerados raridade no mercado como foi o caso de Filipe Luís.