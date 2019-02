Olho neles! Inscritos na Libertadores, joias da base do Fla podem ganhar espaço

Dupla foi inscrita na Libertadores onde Abel Braga conta apenas com Gabigol e Uribe de centroavantes

Nesta terça-feira(26), o Flamengo divulgou a lista dos inscritos na Libertadores. A equipe estreia na competição na próxima terça-feira, no dia 5 de março. Sem Henrique Dourado, vendido e Lincoln, lesionado, Abel Braga abriu espaço para Vitor Gabriel e Reinier. A dupla é vista como promissora na Gávea.

Desde que chegou ao Flamengo, Abel Braga voltou seus olhos para Vitor Gabriel, o treinador, inclusive, tirou o jovem da Copinha e levou o atleta para fazer a pré-temporada com o grupo na Florida Cup. Em 2018, o jogador havia encantado com a torcida pela boa campanha feita na própria Copa São Paulo, sendo artilheiro da equipe e o craque da competição.

No caso de Reinier, o garoto de 17 anos é considerado a próxima grande jóia da Gávea após Vinicius Júnior e Lucas Paquetá. Com multa milionária, que ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais, o jogador já chama à atenção de vários clubes na Europa. Recentemente foi especulado que poderia ser negociado com o Real Madrid.

No ano passado, Reinier foi considerado o melhor jogador sub-16 do mundo, o que contribuiu para que o assédio em cima do garoto crescesse. Com visão de jogo, bom passe e excelente finalização, o Flamengo prega calma e tranquilidade para que ele não queime etapas, mas diante das circunstâncias é possível que o garoto aparece mais vezes entre os profissionais.



(Foto: Staff Images / Flamengo / Divulgação)

Fora a dupla, Abel Braga tem à disposição Gabigol, titular no ataque e Fernando Uribe, colombiano que começou muito bem o ano com a camisa do Flamengo mas caiu de produção. Apesar de desejar a permanência de Dourado, o treinador entendeu que era o melhor para jogador e clube.

O Flamengo encara o San José, na próxima terça-feira, 5 de março, em Oruru, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida acontece às 19h15, no horário de Brasília.