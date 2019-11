Firmino ficou dois meses sem fazer gol. E Klopp ignorou essa "seca"

Atacante brasileiro voltou a balançar as redes neste final de semana e deu a vitória ao Liverpool contra o Crystal Palace

Jurgen Klopp não estava preocupado com a seca de gols de Roberto Firmino e admitiu que isso nem passou por sua cabeça. Foram dois meses sem gols do brasileiro. Antes do gol salvador contra o Crystal Palace neste sábado, o último tento havia sido em 22 de setembro, contra o .

Firmino marcou aos 40 minutos do segundo tempo, após um bate-e-rebate na área do para fazer 2 a 1 pro . Foi a 12ª vitória dos Reds em 13 partidas na Premier League.

"O trabalho de Firmino é incrível", disse Klopp à revista inglesa FourFourTwo. "Nós esperamos muito dos garotos e estou completamente satisfeito com o que eu vi. Para ele, foi muito bom que finalmente ele foi recompensado".

Perguntado se Firmino estava ansioso por voltar a marcar, Klopp foi sincero: "Não há importância alguma em quem marca os gols e você deve perguntar a ele como ele se sentia, mas eu não vi nada".

O alemão também disse estar surpeso com o início tão bom do Liverpool nesta temporada: "Nós estamos há quatro anos juntos. Eu conheço bem o meu time, nós sabemos o que queremos e sabemos o que fazer para chegar até lá. Se você me perguntasse se isso era possível eu diria que sim. Mas agora que estamos aqui, somos críticos das nossas próprias performances e falamos que podemos melhorar. E isso é verdade".

O Liverpool joga contra o Napoli nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. A bola rola em Anfield às 17 horas.