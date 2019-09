Firmino é o maior artilheiro da história da Premier League. Quem vem atrás dele?

Roberto Firmino chegou a uma marca histórica pelo Liverpool nesse sábado (31). Ele fez o 50º gol em Premier League

Roberto Firmino marcou o 50º gol pela Premier League nesse sábado (31), na vitória do por 3 a 0 sobre o . Com a jogada, ele se torna o brasileiro com mais gols no torneio inglês.

A Goal prepara uma lista com os nomes que brilharam ao marcar pelo torneio.

Coutinho

O meia-atacante defendeu o Liverpool da temporada 2012/2013 a 2017/2018, quando, em janeiro, foi para o . Coutinho soma 41 gols na Premier League.

Juninho Paulista

Campeão mundial com a em 2002, o ex-meia defendeu o e marcou 29 gols na Premier League.

Willian

O meia-atacante está no desde a temporada 2013/2014. Willian soma 28 gols pelo torneio.

Gabriel Jesus

O atacante chegou ao em janeiro de 2017. De lá para cá, marcou 28 gols pela Premier League.

Oscar

O meia defendeu o Chelsea por quase cinco temporadas, até ir para o futebol chinês, em janeiro de 2017. Oscar soma 21 gols pelo torneio.

Richarlison

O atacante está na terceira temporada de Premier League. Richarlison já balançou as redes 20 vezes pelo torneio, somando a época de e .

Fernandinho

O volante do Manchester City também soma 18 gols pela Premier League. Fernandinho chegou à na temporada 2013/2014.

Gilberto Silva

Outro campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-volante defendeu o na Inglaterra e marcou 17 gols pela competição.

Ramires

Reforço do , o volante defendeu o Chelsea por seis temporadas e marcou 17 gols pelo torneio.