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Fiorentina v Bologna - Serie AGetty Images Sport

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Fiorentina, Comuzzo está de saída: o Bournemouth desafia o Torino

Fiorentina
Mercado da bola

Fiorentina: Paratici também está trabalhando nas saídas: Comuzzo pode se despedir

A Fiorentina é, sem dúvida, um dos times mais ativos no mercado de transferências, graças ao excelente trabalho de Paratici. As principais contratações ocorreram principalmente na defesa, com as chegadas do forte zagueiro brasileiro Viery, do Grêmio, e do romeno Dragusin, do Tottenham.

Pietro Comuzzo, zagueiro nascido em 2005, estaria, neste momento, sem espaço no time e está avaliando a possibilidade de mudar de ares junto com seu agente, em busca de um novo projeto esportivo. De acordo com informações obtidas por nossa redação, tanto o Torino quanto o time inglês do Bournemouth solicitaram informações sobre Comuzzo.

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