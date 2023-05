Fiorentina x Basel ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11) pelo jogo de ida da semi; veja como acompanhar na internet

Fiorentina e Basel se enfrentam na tarde desta quinta-feira (11), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchipelo, em Florença, pelo jogo de ida da semifinal de final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de um empate e uma derrota no Campeonato Italiano nos últimos dois jogos disputados, a Fiorentina volta a sua atenção para a semifinal da Conference League. Durante a primeira fase, o time italiano garantiu a segunda posição com 13 pontos e, na segunda fase, eliminou o Braga com um placar agregado de 6 a 3. Nas oitavas de final, venceu o Sivasspor por 5 a 1 e, nas quartas de final, superou o Lech Poznan com um placar agregado de 5 a 4.

Para o confronto em casa, o técnico Vincenzo Italiano não poderá contar com Arthur Cabral, lesionado. Assim, Luka Jovic é esperado para liderar o ataque, enquanto Pietro Terracciano seguirá no gol com a ausência de Salvatore Sirigu.

Por outro lado, o Basel encerrou a primeira fase como vice-líder do Grupo H, acumulando 11 pontos. Na segunda fase, o time eliminou o Trabzonspor por 2 a 1, antes de passar pelo Slovan Bratislava nos pênaltis por 4 a 1, e pelo Nice por 4 a 3, nas oitavas e quartas, respectivamente.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. Técnico: Vincenzo Italiano.

Basel: Hitz; Lang, Kasim, Lopez; Ndoye, Xhaka, Burger, Millar; Males, Amdouni; Zeqiri. Técnico: Heiko Vogel.

Desfalques

Fiorentina

Arthur Cabral e Salvatore Sirigu estão fora do primeiro jogo.

Basel

Arnau Comas e Fabian Frei, lesionados, são desfalques.

Quando é?