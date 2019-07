“Fininho”, Marcelo impressiona em treinos do Real Madrid em busca de volta por cima

Seis quilos mais magro, lateral quer fazer valer confiança depositada por Zidane e, também, voltar para a seleção brasileira

Apesar dos holofotes direcionados a Eden Hazard, principal contratação do para a temporada 2019-20, um veterano do clube merengue tem chamado a atenção durante os treinos realizados em Montreal, no Canadá, onde os espanhóis se preparam visando a próxima campanha. Seis quilos mais magro, Marcelo vem arrancando elogios pela forma física e entrega nos treinamentos, provando que está no caminho para recuperar o bom futebol e o status de um dos melhores laterais do mundo.

Marcelo foi um dos destaques negativos em uma péssima temporada do Real Madrid, no ano passado. Com atuações muito abaixo do esperado, chegou até mesmo a ser vaiado pelos torcedores. Especialmente sob o comando de Santiago Solari, perdeu o status de titular absoluto na virada de 2018 para 2019, quando o jovem Reguilón ganhou destaque especialmente pela entrega defensiva que faltava ao brasileiro. Com a demissão de Solari e retorno de Zidane, Reguilón não teve mais sequência [disputou somente dois jogos] e Marcelo retomou o seu lugar.

Disputa Reguilón-Marcelo

A frieza dos números mostrou o quanto o brasileiro esteve abaixo, ao mesmo tempo em que também valorizaram Reguilón. O jovem espanhol disputou menos jogos [22 em comparação a 33] e também sofreu menos derrotas [6 contra 13 de Marcelo]. Acima de tudo, devolveu uma segurança defensiva que vinha faltando aos Blancos com Marcelo.

Levando em consideração apenas a Liga Espanhola, Reguilón teve maiores médias de desarmes [1.8 a 1.3]. Marcelo fez dois gols e deu o mesmo número de assistências – Reguilón também serviu seus companheiros em dois passes.

Confiança de Zidane pesou

O bom futebol de Reguilón, contudo, não foi suficiente na opinião de Zidane, e o jogador foi emprestado para o Sevilla. Caminho aberto para Marcelo? Mais ou menos. No final da temporada passada, o treinador francês disse ao brasileiro que contava com ele. Entretanto, também indicou Mendy, jogador que teve destaque no Lyon e atua como zagueiro e lateral-esquerdo. Ao mesmo tempo em que passou confiança, trouxe uma nova “sombra” para elevar a competitividade.

Dar uma resposta positiva a Zidane, a quem disse considerar não apenas um grande amigo, mas também um “irmão mais velho”, é uma intenção e obrigação de Marcelo, que vem sendo um grande exemplo de dedicação nos treinos de pré-temporada [além da visível perda de peso]. Evidente que o camisa 12 também quer provar ao mundo que não está em decadência, e ainda pode ajudar o Real Madrid a conquistar os principais títulos.

Seleção brasileira

Fora da lista de convocados do para a , Marcelo foi somente mais um torcedor no caminho até o título continental conquistado dentro do Maracanã. Demonstrar que pode ser opção para o ciclo visando a de 2022, quando terá 34 anos, também é um sonho confirmado pelo jogador.

"Enquanto tiver fôlego, sempre vou tentar ir para a seleção brasileira. Se o treinador opta por outro jogador, não sei. A única coisa que posso fazer é trabalhar para vestir a camisa da seleção brasileira, que é um dos meus objetivos", disse em entrevista recente para o Esporte Espetacular.

Ao menos, a parte dele Marcelo quer mostrar que está fazendo. Agora é esperar a temporada começar.