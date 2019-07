Real Madrid empresta Reguilón e intensifica disputa Marcelo x Mendy

Jovem lateral-esquerdo é pedido expresso de Julen Lopetegui, novo treinador do Sevilla

O continua a colocar em prática seus planos para renovação do elenco. Depois de negociar as saídas de Mateo Kovacic e Marcos Llorente, a equipe da capital espanhola prepara os empréstimos de Theo Hernandez e Sergio Reguilón para e , respectivamente. Com a saída de Reguilón, Marcelo ganha um certo 'respiro', mas ainda contará com a disputa de Ferland Mendy pela posição.

A transferência de Reguilón para o Sevilla ainda não está oficializada, mas a informação do As, apurada pela Goal aponta que o anúncio deve acontecer em breve. Reguilón é um pedido expresso do treinador do Sevilla, Julen Lopetegui, que trabalhou com o jovem defensor em seus poucos meses no Real Madrid.

O período de maior destaque de Reguilón foi sob o comando de Santiago Solari. O ex-técnico do Real Madrid bancou a titularidade do jovem jogador a despeito de Marcelo. Houve falas de que o lateral brasileiro estaria acima do peso e precisaria lutar para reconquistar posição.

Marcelo voltou ao time titular do Real Madrid assim que Zinedine Zidane retornou ao clube merengue. Agora sem Reguilón pelo caminho, Marcelo deve encarar uma concorrência ainda mais forte, já que Ferland Mendy, negociado por cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) junto ao Olympique Marseille, o lateral-esquerdo não deve ser uma opção para o banco de reservas.