Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol mundial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), afirmou que os intervalos para hidratação, utilizados pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026, não afetaram o andamento das partidas nem seus resultados, mas esclareceu que a decisão sobre a continuidade dessa prática no futuro ainda não foi tomada.

A FIFA introduziu dois intervalos de três minutos no meio de cada tempo e determinou sua aplicação em todas as partidas da Copa do Mundo de 2026, embora essa medida ainda não seja amplamente adotada em competições de futebol ao redor do mundo.

De acordo com entrevistas realizadas com executivos do futebol, é provável que os intervalos para hidratação se tornem um dos principais temas nas negociações de direitos de transmissão no próximo período, já que as emissoras veem neles uma oportunidade para inserir intervalos comerciais.

De acordo com a revista “Hollywood Reporter”, a rede “Fox”, responsável pela transmissão dos jogos do torneio nos Estados Unidos este ano, arrecadará pelo menos 250 milhões de dólares apenas com os anúncios exibidos durante os intervalos para hidratação.

A FIFA esclareceu que realizará uma análise abrangente dos intervalos para hidratação após o término da Copa do Mundo, após sua implementação no torneio — decisão que gerou reações indignadas e críticas generalizadas.

Finger disse, durante uma coletiva de imprensa: “As pausas para hidratação continuarão após a Copa do Mundo? Não. Em alguns casos, elas não agradaram ao público, e precisamos analisar, após a Copa do Mundo, qual foi o impacto delas. Não me pareceu que tenham alterado os resultados das partidas, mas estamos aqui para atender às pessoas que assistem ao futebol, e chegaremos às nossas conclusões após o término do torneio.”

E acrescentou: “Em algumas partidas, elas foram realmente necessárias e, como não queremos que haja qualquer variação na forma de condução das partidas, decidimos, desde o início do torneio, aplicá-las em todos os jogos. Faremos uma análise aprofundada após o término das competições”.

A seleção da Espanha disputará hoje, domingo, apenas sua segunda partida em estádios abertos durante o torneio, quando enfrentará a seleção da Argentina na final da Copa do Mundo no estádio “MetLife”, no estado de Nova Jersey.

Os intervalos para hidratação no meio de cada tempo provocaram fortes vaias da torcida nos estádios e também foram alvo de críticas por parte de vários ex-jogadores.

Esses intervalos foram adotados para ajudar os jogadores a lidar com o calor do verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas a FIFA determinou que fossem aplicados independentemente das condições climáticas, do estádio ou do local da partida.

O torneio contou com partidas em quatro estádios cobertos: Atlanta, Dallas, Houston e Vancouver; e, apesar disso, os intervalos para hidratação também foram aplicados nesses locais para manter a uniformidade na gestão das partidas.

Os treinadores aproveitaram esses intervalos como se fossem pausas, para passar instruções táticas aos jogadores durante as partidas.

A FIFA havia introduzido os intervalos de resfriamento pela primeira vez na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, depois que um tribunal do trabalho determinou que os jogadores tivessem direito a intervalos de descanso durante as partidas quando as temperaturas atingissem 89,6 graus Fahrenheit.

Atualmente, a maioria dos campeonatos de futebol ao redor do mundo adota regras que permitem interrupções durante as partidas de acordo com as previsões meteorológicas ou a critério do árbitro.