Como a Sky noticiou na quinta-feira, os aurinegros apresentaram na noite de quarta-feira uma nova oferta pelo jogador de ataque do Colônia.
Com o novo pacote, o BVB tem explicitamente o objetivo de atender às exigências do Colônia pela taxa de transferência. Assim, o Borussia oferece um volume total de 55 milhões de euros por El Mala, embora o valor fixo fique abaixo dos 50 milhões que o Colônia, ao que tudo indica, quer receber como taxa mínima de transferência. Com bônus realisticamente alcançáveis, a quantia deve crescer até os 50 milhões de euros exigidos.
Segundo a Sky, é totalmente incerto se os dirigentes dos Bodes vão aceitar a nova oferta. Até agora não houve qualquer reação à nova investida dos aurinegros, mas não deve haver silêncio entre as duas partes.Getty Images
BVB e Said El Mala já chegaram a um acordo?
El Mala já teria acertado uma parceria com o BVB há bastante tempo. Fala-se em um contrato até 2031. Segundo relatos da imprensa, o jogador de 19 anos quer ir para Dortmund de qualquer maneira e, para isso, já recusou o Milan e o Fulham.
Como o Express noticiou, El Mala só receberá sinal verde para a transferência se um clube oferecer um valor fixo de 50 milhões de euros. O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, teria inclusive dado essa promessa ao estafe do jogador, caso a oferta divulgada do BVB realmente chegasse.Getty Images
Said El Mala se tornaria a nova transferência recorde do BVB
El Mala é considerado o grande jogador desejado pelo BVB, que, segundo a Sport Bild espera um negócio lucrativo a longo prazo em caso de contratação. O fato de que o adolescente provavelmente vai superar Ousmane Dembele (35 milhões de euros) como transferência recorde não é visto como obstáculo.
Em vez disso, os chefes do BVB estariam contando com um alto valor de revenda. Só uma convocação para a seleção alemã, que Jürgen Klopp, ao que tudo indica, estaria planejando, aumentaria seu valor de mercado.
Além disso, o jovem jogador de ataque já desfruta de excelente reputação na rica ilha. Alguns treinadores da Premier League já veriam nele o futuro Gareth Bale, que, com seu estilo de jogo igualmente veloz, se transferiu em 2013 do Tottenham Hotspur para o Real Madrid por 100 milhões de euros. Também pesa o fato de que jogadores individualmente muito talentosos como El Mala fortaleceriam a comercialização no país e no exterior.
Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as contratações recordes do BVB
Números segundo o transfermarkt.de
Jogador
Posição
Veio de
Ano
Taxa de transferência
Ousmane Dembele
Ataque
Stade Rennes
2016
35 milhões de euros
Sebastien Haller
Ataque
Ajax
2022
31 milhões de euros
Mats Hummels
Defesa
Bayern de Munique
2019
30,5 milhões de euros
Jobe Bellingham
Meio-campo
AFC Sunderland
2025
30,5 milhões de euros
Jude Bellingham
Meio-campo
Birmingham City
2020
30,15 milhões de euros
Konstantinos Karetsas
Meio-campo
KRC Genk
2026
30 milhões de euros