Como a Sky noticiou na quinta-feira, os aurinegros apresentaram na noite de quarta-feira uma nova oferta pelo jogador de ataque do Colônia.

Com o novo pacote, o BVB tem explicitamente o objetivo de atender às exigências do Colônia pela taxa de transferência. Assim, o Borussia oferece um volume total de 55 milhões de euros por El Mala, embora o valor fixo fique abaixo dos 50 milhões que o Colônia, ao que tudo indica, quer receber como taxa mínima de transferência. Com bônus realisticamente alcançáveis, a quantia deve crescer até os 50 milhões de euros exigidos.

Segundo a Sky, é totalmente incerto se os dirigentes dos Bodes vão aceitar a nova oferta. Até agora não houve qualquer reação à nova investida dos aurinegros, mas não deve haver silêncio entre as duas partes.

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BVB e Said El Mala já chegaram a um acordo?

El Mala já teria acertado uma parceria com o BVB há bastante tempo. Fala-se em um contrato até 2031. Segundo relatos da imprensa, o jogador de 19 anos quer ir para Dortmund de qualquer maneira e, para isso, já recusou o Milan e o Fulham.

Como o Express noticiou, El Mala só receberá sinal verde para a transferência se um clube oferecer um valor fixo de 50 milhões de euros. O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, teria inclusive dado essa promessa ao estafe do jogador, caso a oferta divulgada do BVB realmente chegasse.

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Said El Mala se tornaria a nova transferência recorde do BVB

El Mala é considerado o grande jogador desejado pelo BVB, que, segundo a Sport Bild espera um negócio lucrativo a longo prazo em caso de contratação. O fato de que o adolescente provavelmente vai superar Ousmane Dembele (35 milhões de euros) como transferência recorde não é visto como obstáculo.

Em vez disso, os chefes do BVB estariam contando com um alto valor de revenda. Só uma convocação para a seleção alemã, que Jürgen Klopp, ao que tudo indica, estaria planejando, aumentaria seu valor de mercado.

Além disso, o jovem jogador de ataque já desfruta de excelente reputação na rica ilha. Alguns treinadores da Premier League já veriam nele o futuro Gareth Bale, que, com seu estilo de jogo igualmente veloz, se transferiu em 2013 do Tottenham Hotspur para o Real Madrid por 100 milhões de euros. Também pesa o fato de que jogadores individualmente muito talentosos como El Mala fortaleceriam a comercialização no país e no exterior.

Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as contratações recordes do BVB

Números segundo o transfermarkt.de