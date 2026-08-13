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Said El MalaGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Finalmente o avanço nas negociações de transferência? BVB supostamente apresenta nova oferta por Said El Mala

Bundesliga
S. El Mala
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Colônia

O BVB finalmente conseguirá o avanço nas negociações de transferência por Said El Mala? Pelo menos, o Dortmund parece estar fazendo uma nova investida.

Como a Sky noticiou na quinta-feira, os aurinegros apresentaram na noite de quarta-feira uma nova oferta pelo jogador de ataque do Colônia.

Com o novo pacote, o BVB tem explicitamente o objetivo de atender às exigências do Colônia pela taxa de transferência. Assim, o Borussia oferece um volume total de 55 milhões de euros por El Mala, embora o valor fixo fique abaixo dos 50 milhões que o Colônia, ao que tudo indica, quer receber como taxa mínima de transferência. Com bônus realisticamente alcançáveis, a quantia deve crescer até os 50 milhões de euros exigidos.

Segundo a Sky, é totalmente incerto se os dirigentes dos Bodes vão aceitar a nova oferta. Até agora não houve qualquer reação à nova investida dos aurinegros, mas não deve haver silêncio entre as duas partes.

Said El MalaGetty Images

BVB e Said El Mala já chegaram a um acordo?

El Mala já teria acertado uma parceria com o BVB há bastante tempo. Fala-se em um contrato até 2031. Segundo relatos da imprensa, o jogador de 19 anos quer ir para Dortmund de qualquer maneira e, para isso, já recusou o Milan e o Fulham.

Como o Express noticiou, El Mala só receberá sinal verde para a transferência se um clube oferecer um valor fixo de 50 milhões de euros. O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, teria inclusive dado essa promessa ao estafe do jogador, caso a oferta divulgada do BVB realmente chegasse.

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kovacGetty Images

Said El Mala se tornaria a nova transferência recorde do BVB

El Mala é considerado o grande jogador desejado pelo BVB, que, segundo a Sport Bild espera um negócio lucrativo a longo prazo em caso de contratação. O fato de que o adolescente provavelmente vai superar Ousmane Dembele (35 milhões de euros) como transferência recorde não é visto como obstáculo.

Em vez disso, os chefes do BVB estariam contando com um alto valor de revenda. Só uma convocação para a seleção alemã, que Jürgen Klopp, ao que tudo indica, estaria planejando, aumentaria seu valor de mercado.

Além disso, o jovem jogador de ataque já desfruta de excelente reputação na rica ilha. Alguns treinadores da Premier League já veriam nele o futuro Gareth Bale, que, com seu estilo de jogo igualmente veloz, se transferiu em 2013 do Tottenham Hotspur para o Real Madrid por 100 milhões de euros. Também pesa o fato de que jogadores individualmente muito talentosos como El Mala fortaleceriam a comercialização no país e no exterior.

Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as contratações recordes do BVB

Números segundo o transfermarkt.de

Jogador

Posição

Veio de

Ano

Taxa de transferência

Ousmane Dembele

Ataque

Stade Rennes

2016

35 milhões de euros

Sebastien Haller

Ataque

Ajax

2022

31 milhões de euros

Mats Hummels

Defesa

Bayern de Munique

2019

30,5 milhões de euros

Jobe Bellingham

Meio-campo

AFC Sunderland

2025

30,5 milhões de euros

Jude Bellingham

Meio-campo

Birmingham City

2020

30,15 milhões de euros

Konstantinos Karetsas

Meio-campo

KRC Genk

2026

30 milhões de euros

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