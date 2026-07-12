Finalmente, a Inglaterra... O destino dá a Messi uma nova chance após 21 anos

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 proporcionará a Lionel Messi o jogo que faltava em sua carreira internacional, já que ele enfrentará a seleção inglesa pela primeira vez vestindo a camisa da Argentina, quando as duas equipes se enfrentarem na próxima quarta-feira, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Esse confronto é considerado um dos maiores clássicos do futebol mundial, especialmente após o confronto histórico entre as duas seleções nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando Diego Armando Maradona levou a Argentina à vitória (2 a 1), marcando dois gols, um deles com a mão.

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Apesar da longa trajetória de Messi, a Inglaterra continuava sendo a única grande seleção que ele ainda não havia enfrentado com a “Albirroja”, seja em partidas oficiais ou amistosas, nem mesmo nas categorias de base. Agora, a tão esperada semifinal finalmente lhe proporciona esse confronto.

Mais de 40 mil leitores do site argentino “TyC Sports” escolheram, em uma enquete realizada em 2024, a seleção inglesa como o melhor adversário europeu de peso que gostariam de ver enfrentando a Argentina em um amistoso, antes que o confronto finalmente se concretizasse, mas em uma ocasião muito mais importante: a semifinal da Copa do Mundo.

O último encontro entre as duas seleções remonta a um amistoso disputado em 12 de novembro de 2005, na cidade de Genebra, na Suíça, que contou com a presença de Messi na delegação da seleção, mas ele assistiu ao jogo das arquibancadas devido à suspensão que sofreu, após ter sido expulso em sua estreia internacional contra a Hungria.

Messi tinha 18 anos na época, e viu a seleção de seu país abrir vantagem de dois a um, com gols de Hernán Crespo e Roberto Ayala, depois que Wayne Rooney marcou o gol de empate temporário para a Inglaterra, antes que os ingleses virassem o placar em cinco minutos com dois gols de Michael Owen, encerrando a partida com a vitória deles por 3 a 2.