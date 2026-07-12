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Muhammad Sharaf Eldeen

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Finalmente, a Inglaterra... O destino dá a Messi uma nova chance após 21 anos

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
England
Argentina
EUA

Grande confronto previsto para as semifinais

A semifinal da Copa do Mundo de 2026 proporcionará a Lionel Messi o jogo que faltava em sua carreira internacional, já que ele enfrentará a seleção inglesa pela primeira vez vestindo a camisa da Argentina, quando as duas equipes se enfrentarem na próxima quarta-feira, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Esse confronto é considerado um dos maiores clássicos do futebol mundial, especialmente após o confronto histórico entre as duas seleções nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando Diego Armando Maradona levou a Argentina à vitória (2 a 1), marcando dois gols, um deles com a mão.

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Apesar da longa trajetória de Messi, a Inglaterra continuava sendo a única grande seleção que ele ainda não havia enfrentado com a “Albirroja”, seja em partidas oficiais ou amistosas, nem mesmo nas categorias de base. Agora, a tão esperada semifinal finalmente lhe proporciona esse confronto.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Mais de 40 mil leitores do site argentino “TyC Sports” escolheram, em uma enquete realizada em 2024, a seleção inglesa como o melhor adversário europeu de peso que gostariam de ver enfrentando a Argentina em um amistoso, antes que o confronto finalmente se concretizasse, mas em uma ocasião muito mais importante: a semifinal da Copa do Mundo.

O último encontro entre as duas seleções remonta a um amistoso disputado em 12 de novembro de 2005, na cidade de Genebra, na Suíça, que contou com a presença de Messi na delegação da seleção, mas ele assistiu ao jogo das arquibancadas devido à suspensão que sofreu, após ter sido expulso em sua estreia internacional contra a Hungria.

Messi tinha 18 anos na época, e viu a seleção de seu país abrir vantagem de dois a um, com gols de Hernán Crespo e Roberto Ayala, depois que Wayne Rooney marcou o gol de empate temporário para a Inglaterra, antes que os ingleses virassem o placar em cinco minutos com dois gols de Michael Owen, encerrando a partida com a vitória deles por 3 a 2.

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