Finalissima 2026: UEFA e CONMEBOL confirmam o cancelamento do evento no Catar e explicam como obter o reembolso dos ingressos

A tão esperada Finalissima de 2026, que estava marcada para confrontar a Espanha, campeã europeia, com a Argentina, campeã mundial, no Catar em março deste ano, foi oficialmente cancelada.
A UEFA e a CONMEBOL confirmaram, em 15 de março, que a partida não será realizada conforme programado.
Em vez disso, Espanha e Argentina se concentrarão nos preparativos individuais para a próxima Copa do Mundo de 2026, com ambas as seleções organizando amistosos alternativos em territórios mais seguros.
Como obter o reembolso dos ingressos da Finalissima?
O Comitê Organizador Local anunciou que todos os torcedores que compraram ingressos oficiais pelo site “Road To Qatar” receberão reembolso total automático.
Você não precisa fazer nada; o valor será devolvido ao seu método de pagamento original em até 30 dias.
Se você comprou ingressos em mercados secundários ou plataformas de terceiros, como o StubHub, recomendamos entrar em contato diretamente com esses fornecedores para iniciar os processos específicos de reembolso.
|Data original
|Status
|Local
|Ação necessária
|Sexta-feira, 27 de março
|CANCELADO
|Estádio Lusail (Catar)
|Reembolso automático (30 dias)
O que aconteceu com o Festival de Futebol do Catar?
A Finalissima deveria ser o evento principal do Festival de Futebol do Catar de 2026.
No entanto, todo o festival foi cancelado devido a restrições de viagem que afetam jogadores e dirigentes.
Os jogos programados envolvendo Catar, Arábia Saudita, Egito e Sérvia não serão mais realizados em Doha.
Novos jogos para Espanha e Argentina
- Espanha: Enfrentará agora aSérvia no dia 27 de março, em partida fora de casa, seguida de um jogo contra o Egito em Barcelona, no dia 31 de março.
- Argentina: Retornou a Buenos Aires para sediar dois amistosos em casa na La Bombonera contra a Mauritânia (27 de março) e a Guatemala (31 de março).
Embora o cancelamento seja uma decepção para os torcedores que esperavam ver Lamine Yamal enfrentar Lionel Messi, ambas as federações afirmaram que a segurança dos jogadores e a certeza logística foram os principais fatores por trás da decisão.
Os organizadores continuam esperançosos de que o formato da Finalissima retorne em uma data posterior, assim que o calendário global do futebol permitir.