Finalissima 2026: UEFA e CONMEBOL confirmam o cancelamento do evento no Catar e explicam como obter o reembolso dos ingressos

A tão esperada Finalissima de 2026, que estava marcada para confrontar a Espanha, campeã europeia, com a Argentina, campeã mundial, no Catar em março deste ano, foi oficialmente cancelada.

A UEFA e a CONMEBOL confirmaram, em 15 de março, que a partida não será realizada conforme programado.

Em vez disso, Espanha e Argentina se concentrarão nos preparativos individuais para a próxima Copa do Mundo de 2026, com ambas as seleções organizando amistosos alternativos em territórios mais seguros.

Como obter o reembolso dos ingressos da Finalissima?

O Comitê Organizador Local anunciou que todos os torcedores que compraram ingressos oficiais pelo site “Road To Qatar” receberão reembolso total automático.

Você não precisa fazer nada; o valor será devolvido ao seu método de pagamento original em até 30 dias.

Se você comprou ingressos em mercados secundários ou plataformas de terceiros, como o StubHub, recomendamos entrar em contato diretamente com esses fornecedores para iniciar os processos específicos de reembolso.

Data original Status Local Ação necessária Sexta-feira, 27 de março CANCELADO Estádio Lusail (Catar) Reembolso automático (30 dias)

O que aconteceu com o Festival de Futebol do Catar?

A Finalissima deveria ser o evento principal do Festival de Futebol do Catar de 2026.

No entanto, todo o festival foi cancelado devido a restrições de viagem que afetam jogadores e dirigentes.

Os jogos programados envolvendo Catar, Arábia Saudita, Egito e Sérvia não serão mais realizados em Doha.

Novos jogos para Espanha e Argentina

Espanha: Enfrentará agora a Sérvia no dia 27 de março, em partida fora de casa, seguida de um jogo contra o Egito em Barcelona, no dia 31 de março.

Enfrentará agora no dia 27 de março, em partida fora de casa, seguida de um jogo contra em Barcelona, no dia 31 de março. Argentina: Retornou a Buenos Aires para sediar dois amistosos em casa na La Bombonera contra a Mauritânia (27 de março) e a Guatemala (31 de março).

Embora o cancelamento seja uma decepção para os torcedores que esperavam ver Lamine Yamal enfrentar Lionel Messi, ambas as federações afirmaram que a segurança dos jogadores e a certeza logística foram os principais fatores por trás da decisão.

Os organizadores continuam esperançosos de que o formato da Finalissima retorne em uma data posterior, assim que o calendário global do futebol permitir.