Início de Ederson no Corinthians é melhor que o de Paulinho?

Jovem mais uma vez decidiu e levou o Timão à final do Campeonato Paulista

Mais uma vez, Éderson foi destaque e ajudou o . Desta vez, o volante fez o gol que garantiu a classificação da equipe para a final do e eliminou o Mirassol por 1 a 0 na tarde deste domingo (2).

E como vem acontecendo desde a retomada do futebol paulista, o jovem jogador foi novamente comparado com Paulinho. Com três gols marcados em três jogos disputados, é correto afirmar que o ínicio de Éderson de fato é melhor que o de Paulinho no Corinthians?

Um dos ídolos recentes do clube, Paulinho, que hoje atua no futebol asiático, defendeu o entre 2010 e 2013, tendo disputado 167 jogos e marcado 34 gols, além de inúmeras conquistas: um Campeonato Brasileiro, um Paulista e uma , na qual fez o gol que garantiu o time na semifinal do torneio, e o de 2012.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians



Enquanto Paulinho estreou na Libertadores e emendou direto no Campeonato Brasileiro, Éderson balançou as redes em três oportunidades nas últimas três partidas, e foi parte fundamental das classificações do Alvinegro.

“Não, claro que não imaginava (que teria um início tão positivo). Esperava um bom desempenho porque eu vinha trabalhando forte, mas três gols em sequência e já jogar assim, eu fico feliz”, disse o jovem após a classificação neste domingo (2).

Antes de marcar contra o , Éderson anotou o segundo gol do Corinthians contra o Oeste, que selou a classificação para as quartas de final. Quatro dias depois, no duelo da semifinal contra o , o jogador anotou o primeiro tento da partida, com apenas 27 segundos.

Apesar do início promissor, não dá pra dizer se o início é melhor que o de Paulinho, já que Éderson atuou apenas em , mas fato é que o meia animou o torcedor corintiano.

Eu não vejo essa comparação como certa, Ederson é muito bom jogador, mas não é da infiltração que era o Paulinho, o negócio dele é chute de longe e controle de bola, o Paulinho era mais de velocidade, pegava e partia, o Ederson bate pro gol. Dois jogadores totalmente diferentes. https://t.co/872emiUWi0 — Gabriel Renan (@GabrieldoGoleta) August 2, 2020

se o Ederson fazer um gol na final eu faço uma tattoo dele na minha cara! — matheus (@isoucripi) August 2, 2020